Milei 2027: Peronismo de Tucumán y cómo sumar a los 4 mileísmos

Del otro lado lo espera gente como el presidente de Casa Patria Tucumán, José Vitar:

“Algunos personeros del Gobierno provincial, han salido a responder a la ola de críticas por el voto favorable a la reforma laboral de sus diputados. Intentan con agresiones justificar lo injustificable y explicar lo que no tiene explicación.

No basta recitar el catecismo de las frases hechas.

¿Qué nombre tiene prometer en la campaña electoral una cosa y actuar en el Congreso de forma opuesta, lesionando los intereses de los trabajadores, que fueron siempre sagrados para el justicialismo?

¿Cómo se llama el disfrazarse de oposición para ganar una elección y después pactar con el gobierno nacional en oscuras negociaciones?

¿Cómo se llama haber incumplido el compromiso de Primero Tucumán de oponernos a la política económica antiindustrial y antinacional, a la entrega de soberanía y la eliminación de derechos?

Aunque su soberbia y arrogancia lo nieguen, sin la unidad con el espacio kirchnerista provincial habrían perdido la elección. Debieran pedir disculpas y agachar la cabeza, como sus diputados al votar la reforma laboral. O al menos permanecer en silencio luego de la felonía. Esa oscura felonía, que tiene un feo nombre, se ha convertido en moneda de curso legal del sistema político tucumano, contracara de la decadencia que vivimos como provincia”.

Osvaldo Jaldo y Sergio Massa.

Milei 2027

El jaldismo es aún vergonzante en su decisión, pese a Vargas Aignasse, Darío Monteros (“El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral; fue, es y debe seguir siendo un movimiento pragmático, nacional y profundamente popular”) y Armando Cortalezzi (“No será menos peronista el gobernador porque las circunstancias obligan a defender y proteger a millones de tucumanos”).

Sin embargo es difícil creer en el presagio mileísta del funcionario Cortalezzi, "el pragmatismo de Jaldo es la única vía para 'llegar a la luz' al final de un túnel que hoy se presenta estrecho para las economías regionales."

En verdad, al final del túnel Karina Milei espera a Jaldo.

Tal como recitan los allegados a 'Lule' Menem, la clave en Tucumán es reunir a los 4 mileísmos que conviven: Osvaldo Jaldo, Lisandro Catalán, Mariano Campero y Ricardo Bussi.

Osvaldo Jaldo y los Macri.

------------------------------

