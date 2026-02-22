El multimedios La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, tiene a Indalecio Francisco Sánchez para que fundamente la versión neolibertaria de Osvaldo Jaldo y su cercanía a Javier Milei 2027.
LOS "TRAIDORES" (3)
Milei 2027: Peronismo de Tucumán y cómo sumar a los 4 mileísmos
Milei 2027 ambiciona reunir a los 4 mileísmos que hay en Tucumán: el de Osvaldo Jaldo, Mariano Campero, Lisandro Catalán y Ricardo Bussi.
"(...) El escenario político tucumano experimentó un fuerte cierre de filas en torno a la figura de Osvaldo Jaldo. Luego de que los diputados del bloque Frente Tucumán Primero facilitaran el debate de la Reforma Laboral en el Congreso el pasado 19/02, los principales referentes del peronismo local lanzaron una contraofensiva discursiva contra la dirigencia nacional y el sindicalismo del AMBA, marcando una ruptura conceptual sobre cómo debe conducirse el movimiento en el interior del país.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse fue el encargado de fijar la postura más institucional y doctrinaria del espacio. A través de una declaración pública, sostuvo que “el peronismo tucumano no recibe órdenes, recibe mandatos” y que ese mandato fue otorgado por el pueblo con su voto.
Vargas Aignasse defendió el rol de los diputados nacionales del Frente Tucumán Primero, subrayando que actuaron con “responsabilidad institucional” al dar quórum y que la democracia se fortalece con instituciones funcionando, no con “presiones corporativas” ni intentos de disciplinamiento político. (…)".
Peronismo
Sin embargo, el gobernador está quemando las naves y hoy él está más cercano a Javier Milei 2027 que de regresar al PJ provincial vía Juan Manzur, que fue la táctica muy coyuntural de 2025.
Del otro lado lo espera gente como el presidente de Casa Patria Tucumán, José Vitar:
“Algunos personeros del Gobierno provincial, han salido a responder a la ola de críticas por el voto favorable a la reforma laboral de sus diputados. Intentan con agresiones justificar lo injustificable y explicar lo que no tiene explicación.
No basta recitar el catecismo de las frases hechas.
- ¿Qué nombre tiene prometer en la campaña electoral una cosa y actuar en el Congreso de forma opuesta, lesionando los intereses de los trabajadores, que fueron siempre sagrados para el justicialismo?
- ¿Cómo se llama el disfrazarse de oposición para ganar una elección y después pactar con el gobierno nacional en oscuras negociaciones?
- ¿Cómo se llama haber incumplido el compromiso de Primero Tucumán de oponernos a la política económica antiindustrial y antinacional, a la entrega de soberanía y la eliminación de derechos?
Aunque su soberbia y arrogancia lo nieguen, sin la unidad con el espacio kirchnerista provincial habrían perdido la elección. Debieran pedir disculpas y agachar la cabeza, como sus diputados al votar la reforma laboral. O al menos permanecer en silencio luego de la felonía. Esa oscura felonía, que tiene un feo nombre, se ha convertido en moneda de curso legal del sistema político tucumano, contracara de la decadencia que vivimos como provincia”.
Milei 2027
El jaldismo es aún vergonzante en su decisión, pese a Vargas Aignasse, Darío Monteros (“El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral; fue, es y debe seguir siendo un movimiento pragmático, nacional y profundamente popular”) y Armando Cortalezzi (“No será menos peronista el gobernador porque las circunstancias obligan a defender y proteger a millones de tucumanos”).
Sin embargo es difícil creer en el presagio mileísta del funcionario Cortalezzi, "el pragmatismo de Jaldo es la única vía para 'llegar a la luz' al final de un túnel que hoy se presenta estrecho para las economías regionales."
En verdad, al final del túnel Karina Milei espera a Jaldo.
Tal como recitan los allegados a 'Lule' Menem, la clave en Tucumán es reunir a los 4 mileísmos que conviven: Osvaldo Jaldo, Lisandro Catalán, Mariano Campero y Ricardo Bussi.
------------------------------
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes
Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral