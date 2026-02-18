Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

La rentabilidad de la compañía se fue al piso y el resultado operativo cayó un estrepitoso 46% interanual. Hoy, la ganancia neta representa apenas el 0,65% de los ingresos totales. Básicamente, están trabajando para cambiar la plata. El consumo no tracciona porque el poder adquisitivo se licuó y ni siquiera las ofertas o la presencia territorial logran revertir una tendencia que parece haber llegado para quedarse durante todo este año.

¿Qué impacto tiene el aumento de los costos operativos en el sector minorista?

Mantener un supermercado abierto hoy es una misión suicida para los balances. Los gastos operativos crecieron de manera exponencial, empujados principalmente por el aumento salarial y los constantes ajustes paritarios. La logística y los servicios tampoco dieron respiro, creando una pinza donde, por un lado, bajan los ingresos y, por el otro, suben los costos fijos.

Federico Braun, presidente de la firma y figura de peso en el sector, siempre se mostró alineado con el rumbo económico actual, pero ni siquiera ese optimismo político puede tapar el sol con las manos. La incertidumbre económica y la pérdida del salario real frente a la inflación son los enemigos invisibles que están vaciando los pasillos de las sucursales.

SUPERMERCADO LA ANONIMA 2

¿Podrán los frigoríficos salvar a la cadena frente a la caída del consumo interno?

Si hay una pequeña luz al final del túnel para La Anónima, esa luz no está en las góndolas, sino en las vacas. El negocio frigorífico fue el único que sacó pecho, con un crecimiento del 57,71%. Gracias a que los precios internacionales se mantuvieron firmes y las exportaciones fluyeron, la empresa pudo amortiguar un poco el desastre del mercado doméstico.

Sin embargo, el asado que se vende afuera no alcanza para compensar la leche y el fideo que no se venden adentroLos empresarios más pesimistas advierten que el estancamiento podría durar mucho más de lo esperado, condicionando no solo a La Anónima, sino a todo el comercio minorista del país.

