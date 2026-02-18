La crisis no perdona ni a los gigantes. La histórica cadena de supermercado patagónica, La Anónima, acaba de encender todas las alarmas en el sector financiero nacional. Lo que antes era un negocio redondo, hoy se parece más a un campo de batalla donde los números no cierran y los clientes, castigados por el bolsillo, directamente dejaron de pagar. El dato que hiela la sangre a los inversores es que la morosidad se disparó casi siete veces, dejando un agujero negro que amenaza la estabilidad de la firma.
A CAUSA DE LA MOROSIDAD
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Si hay una pequeña luz al final del túnel para el supermercado La Anónima, esa luz no está en las góndolas, sino en las vacas.
El escenario es dantesco. Mientras la empresa intenta mantener las persianas arriba, el consumo interno se desmorona como castillo de naipes. Ya no se trata solo de que la gente compra menos, sino de que los que compraron con la tarjeta propia de la casa no pueden cancelar sus deudas.
¿Cómo afecta el aumento de la morosidad a la tarjeta propia del supermercado?
El golpe más duro no vino por las góndolas vacías, sino por el plástico. La Anónima informó que el monto por créditos incobrables trepó a la escalofriante cifra de $19.255 millones. Para que te des una idea de la magnitud del desastre, el año pasado esa cifra era de apenas $2.830 millones. Estamos hablando de un salto al vacío que refleja una realidad social innegable: el cliente ya no llega a pagar ni el mínimo de la tarjeta.
Al operar con un sistema de financiación propio, el supermercado queda expuesto de manera directa al riesgo de calle. El aumento de la mora es el termómetro más preciso de una clase media y baja que está asfixiada. La empresa reconoció que este fenómeno está "directamente relacionado con el incremento del índice de mora", una forma elegante de decir que la gente está reventando la tarjeta para poder comer y después no tiene con qué cubrir el saldo.
¿Por qué se desplomó el consumo en las góndolas a pesar de las nuevas sucursales?
Cualquier manual de economía diría que, a más sucursales, más ventas. Pero en Argentina, la lógica suele tomarse vacaciones. La Anónima registró una baja del 4,22% en sus ventas netas, un dato que duele el doble porque la cadena estuvo abriendo puntos de venta nuevos. Es decir, hay más bocas de expendio, pero menos gente pasando por la caja con el carrito lleno.
La rentabilidad de la compañía se fue al piso y el resultado operativo cayó un estrepitoso 46% interanual. Hoy, la ganancia neta representa apenas el 0,65% de los ingresos totales. Básicamente, están trabajando para cambiar la plata. El consumo no tracciona porque el poder adquisitivo se licuó y ni siquiera las ofertas o la presencia territorial logran revertir una tendencia que parece haber llegado para quedarse durante todo este año.
¿Qué impacto tiene el aumento de los costos operativos en el sector minorista?
Mantener un supermercado abierto hoy es una misión suicida para los balances. Los gastos operativos crecieron de manera exponencial, empujados principalmente por el aumento salarial y los constantes ajustes paritarios. La logística y los servicios tampoco dieron respiro, creando una pinza donde, por un lado, bajan los ingresos y, por el otro, suben los costos fijos.
Federico Braun, presidente de la firma y figura de peso en el sector, siempre se mostró alineado con el rumbo económico actual, pero ni siquiera ese optimismo político puede tapar el sol con las manos. La incertidumbre económica y la pérdida del salario real frente a la inflación son los enemigos invisibles que están vaciando los pasillos de las sucursales.
¿Podrán los frigoríficos salvar a la cadena frente a la caída del consumo interno?
Si hay una pequeña luz al final del túnel para La Anónima, esa luz no está en las góndolas, sino en las vacas. El negocio frigorífico fue el único que sacó pecho, con un crecimiento del 57,71%. Gracias a que los precios internacionales se mantuvieron firmes y las exportaciones fluyeron, la empresa pudo amortiguar un poco el desastre del mercado doméstico.
Sin embargo, el asado que se vende afuera no alcanza para compensar la leche y el fideo que no se venden adentroLos empresarios más pesimistas advierten que el estancamiento podría durar mucho más de lo esperado, condicionando no solo a La Anónima, sino a todo el comercio minorista del país.
