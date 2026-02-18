urgente24
DINERO Santa Fe > Ingresos Brutos > Comercio

ALIVIO FISCAL

Santa Fe impulsó una medida para fortalecer la economía y sostener el empleo: A quiénes alcanza

Comercio y hotelería tributarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe. La decisión se inscribe en la agenda de alivio fiscal prevista en la Ley Tributaria 2026.

18 de febrero de 2026 - 09:39
El Gobierno Provincial bajó la alícuota al 2,5 % para comercios y establecimientos hoteleros con facturación anual de hasta 180 millones de pesos.

El Gobierno Provincial bajó la alícuota al 2,5 % para comercios y establecimientos hoteleros con facturación anual de hasta 180 millones de pesos.

SANTA FE. La administración de Maximiliano Pullaro puso en vigencia la reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 2,5 % para los sectores de comercio y hotelería que registren una facturación anual de hasta 180 millones de pesos.

La decisión se inscribe en la agenda de alivio fiscal prevista en la Ley Tributaria 2026 y busca acompañar a dos de los rubros más dinámicos de la economía provincial.

Menos Ingresos Brutos

Con esta reglamentación, los contribuyentes alcanzados comenzarán a tributar a una tasa menor, lo que implica una baja efectiva del impuesto y un impacto directo en la estructura de costos de comercios y establecimientos hoteleros de toda la provincia.

Seguir leyendo

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la actividad económica, sostener el empleo y mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, en especial aquellas vinculadas al consumo interno y al turismo.

Al respecto, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, destacó el alcance de la medida:

"Seguimos avanzando con nuestra agenda de reducción de impuestos y cumpliendo con lo establecido en la Ley Tributaria 2026. En este caso, acompañamos al comercio y a la hotelería con una baja concreta de Ingresos Brutos para quienes facturan hasta 180 millones de pesos al año". "Seguimos avanzando con nuestra agenda de reducción de impuestos y cumpliendo con lo establecido en la Ley Tributaria 2026. En este caso, acompañamos al comercio y a la hotelería con una baja concreta de Ingresos Brutos para quienes facturan hasta 180 millones de pesos al año".

image
El Gobierno de Santa Fe baj&oacute; la al&iacute;cuota al 2,5 % para comercios y establecimientos hoteleros con facturaci&oacute;n anual de hasta 180 millones de pesos.&nbsp;

El Gobierno de Santa Fe bajó la alícuota al 2,5 % para comercios y establecimientos hoteleros con facturación anual de hasta 180 millones de pesos.

A quiénes alcanza el beneficio

La alícuota reducida del 2,5% está destinada a contribuyentes inscriptos en actividades de comercio y hotelería que no superen el tope de facturación anual establecido. De este modo, se prioriza el acompañamiento a pequeños y medianos emprendimientos, que constituyen una parte central del entramado productivo y del empleo en Santa Fe.

La aplicación del beneficio no requiere trámites complejos y se basa en información ya disponible en los registros fiscales, en línea con una política tributaria más simple, previsible y equitativa.

A raíz de ello, el subsecretario de Ingresos, Florencio Galíndez, subrayó que dicha determinación "apunta a aliviar la carga impositiva de sectores clave que generan empleo y movimiento económico en cada localidad de la Provincia". De manera continuada, sumó: "La baja de alícuotas es una herramienta concreta para fortalecer la actividad y acompañar el crecimiento".

Gestión simple y reglas claras

La reglamentación establece criterios claros para la aplicación del beneficio, apoyados en datos ya existentes en el sistema tributario provincial, lo que garantiza un esquema transparente y previsible para los contribuyentes alcanzados.

Desde el Ministerio de Economía informaron que, en articulación con cámaras empresarias y entidades representativas, se desplegará una estrategia de difusión para que todos los contribuyentes conozcan el alcance de la medida y puedan acceder al beneficio sin obstáculos administrativos.

image
Alivio fiscal en la Provincia.

Alivio fiscal en la Provincia.

Más contenidos en Urgente24:

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones

Otra de Federico Sturzenegger: Alquiló 4 pisos para oficinas por $720 millones

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES