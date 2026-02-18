SANTA FE. La administración de Maximiliano Pullaro puso en vigencia la reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 2,5 % para los sectores de comercio y hotelería que registren una facturación anual de hasta 180 millones de pesos.
ALIVIO FISCAL
Santa Fe impulsó una medida para fortalecer la economía y sostener el empleo: A quiénes alcanza
Comercio y hotelería tributarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe. La decisión se inscribe en la agenda de alivio fiscal prevista en la Ley Tributaria 2026.
La decisión se inscribe en la agenda de alivio fiscal prevista en la Ley Tributaria 2026 y busca acompañar a dos de los rubros más dinámicos de la economía provincial.
Menos Ingresos Brutos
Con esta reglamentación, los contribuyentes alcanzados comenzarán a tributar a una tasa menor, lo que implica una baja efectiva del impuesto y un impacto directo en la estructura de costos de comercios y establecimientos hoteleros de toda la provincia.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la actividad económica, sostener el empleo y mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, en especial aquellas vinculadas al consumo interno y al turismo.
Al respecto, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, destacó el alcance de la medida:
A quiénes alcanza el beneficio
La alícuota reducida del 2,5% está destinada a contribuyentes inscriptos en actividades de comercio y hotelería que no superen el tope de facturación anual establecido. De este modo, se prioriza el acompañamiento a pequeños y medianos emprendimientos, que constituyen una parte central del entramado productivo y del empleo en Santa Fe.
La aplicación del beneficio no requiere trámites complejos y se basa en información ya disponible en los registros fiscales, en línea con una política tributaria más simple, previsible y equitativa.
A raíz de ello, el subsecretario de Ingresos, Florencio Galíndez, subrayó que dicha determinación "apunta a aliviar la carga impositiva de sectores clave que generan empleo y movimiento económico en cada localidad de la Provincia". De manera continuada, sumó: "La baja de alícuotas es una herramienta concreta para fortalecer la actividad y acompañar el crecimiento".
Gestión simple y reglas claras
La reglamentación establece criterios claros para la aplicación del beneficio, apoyados en datos ya existentes en el sistema tributario provincial, lo que garantiza un esquema transparente y previsible para los contribuyentes alcanzados.
Desde el Ministerio de Economía informaron que, en articulación con cámaras empresarias y entidades representativas, se desplegará una estrategia de difusión para que todos los contribuyentes conozcan el alcance de la medida y puedan acceder al beneficio sin obstáculos administrativos.
Más contenidos en Urgente24:
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo
José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina
Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones
Otra de Federico Sturzenegger: Alquiló 4 pisos para oficinas por $720 millones