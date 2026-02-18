Santa Fe impulsó una medida para fortalecer la economía y sostener el empleo: A quiénes alcanza

"Seguimos avanzando con nuestra agenda de reducción de impuestos y cumpliendo con lo establecido en la Ley Tributaria 2026. En este caso, acompañamos al comercio y a la hotelería con una baja concreta de Ingresos Brutos para quienes facturan hasta 180 millones de pesos al año". "Seguimos avanzando con nuestra agenda de reducción de impuestos y cumpliendo con lo establecido en la Ley Tributaria 2026. En este caso, acompañamos al comercio y a la hotelería con una baja concreta de Ingresos Brutos para quienes facturan hasta 180 millones de pesos al año".

image El Gobierno de Santa Fe bajó la alícuota al 2,5 % para comercios y establecimientos hoteleros con facturación anual de hasta 180 millones de pesos.

A quiénes alcanza el beneficio

La alícuota reducida del 2,5% está destinada a contribuyentes inscriptos en actividades de comercio y hotelería que no superen el tope de facturación anual establecido. De este modo, se prioriza el acompañamiento a pequeños y medianos emprendimientos, que constituyen una parte central del entramado productivo y del empleo en Santa Fe.

La aplicación del beneficio no requiere trámites complejos y se basa en información ya disponible en los registros fiscales, en línea con una política tributaria más simple, previsible y equitativa.

A raíz de ello, el subsecretario de Ingresos, Florencio Galíndez, subrayó que dicha determinación "apunta a aliviar la carga impositiva de sectores clave que generan empleo y movimiento económico en cada localidad de la Provincia". De manera continuada, sumó: "La baja de alícuotas es una herramienta concreta para fortalecer la actividad y acompañar el crecimiento".

Gestión simple y reglas claras

La reglamentación establece criterios claros para la aplicación del beneficio, apoyados en datos ya existentes en el sistema tributario provincial, lo que garantiza un esquema transparente y previsible para los contribuyentes alcanzados.

Desde el Ministerio de Economía informaron que, en articulación con cámaras empresarias y entidades representativas, se desplegará una estrategia de difusión para que todos los contribuyentes conozcan el alcance de la medida y puedan acceder al beneficio sin obstáculos administrativos.

image Alivio fiscal en la Provincia.

