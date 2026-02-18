Beto Casella debuta en América TV tras las críticas por dichos homofóbicos

La conductora lo acusó de reiterar expresiones discriminatorias y recordó viejos enfrentamientos mediáticos. La discusión cobró especial visibilidad porque ambos coincidirán en la misma señal. "Te haces el distinto y te la pasas editando lo peor de la tele. No sos el refugio de la cultura. No hiciste nada distinto", escribió en un tuit.

En paralelo, su colega buscó bajar el tono durante una entrevista en Puro show. Allí planteó que no tuvo intención de discriminar y que prefiere enfocarse en su nuevo proyecto.

Así, la nueva etapa televisiva comienza bajo fuerte atención pública. El desempeño en pantalla será clave para definir si la polémica queda atrás o continúa marcando su presente mediático.

