A partir de las 22 horas Beto Casella iniciará una nueva etapa en América TV, en un contexto marcado por recientes repercusiones originadas en el programa radial que conduce por Rock & Pop. Su llegada de la manota de BTV genera expectativa dentro del ambiente televisivo.
DE LA POLÉMICA AL DEBUT
Beto Casella debuta en América TV tras las críticas por dichos homofóbicos
De cara a su arribo al canal, Beto Casella se ubicó en el ojo de la tormenta después de burlarse en la radio del bailarín Valentín Fresno.
La controversia surgió a partir de comentarios radiales considerados homofóbicos, lo que desató críticas en redes sociales y abrió un debate sobre los límites del humor y la responsabilidad pública.
Desde distintos sectores se reclamaron disculpas y reflexión, mientras otros defendieron su estilo irónico habitual. La discusión volvió a poner el foco en el rol de las figuras mediáticas.
En ese marco, el debut televisivo aparece como una oportunidad de relanzamiento profesional. El desafío será sostener audiencia y reposicionar su imagen frente al público.
El cruce que sumó tensión en la previa: Beto Casella vs. Yanina Latorre
La polémica por los dichos en Rock & Pop derivó además en un intercambio público con Yanina Latorre, quien cuestionó con dureza sus declaraciones como también así lo hizo Tomás Dente. El cruce tuvo amplia repercusión en redes previo al debut del periodista en América TV.
La conductora lo acusó de reiterar expresiones discriminatorias y recordó viejos enfrentamientos mediáticos. La discusión cobró especial visibilidad porque ambos coincidirán en la misma señal. "Te haces el distinto y te la pasas editando lo peor de la tele. No sos el refugio de la cultura. No hiciste nada distinto", escribió en un tuit.
En paralelo, su colega buscó bajar el tono durante una entrevista en Puro show. Allí planteó que no tuvo intención de discriminar y que prefiere enfocarse en su nuevo proyecto.
Así, la nueva etapa televisiva comienza bajo fuerte atención pública. El desempeño en pantalla será clave para definir si la polémica queda atrás o continúa marcando su presente mediático.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo
José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina
Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones
Otra de Federico Sturzenegger: Alquiló 4 pisos para oficinas por $720 millones