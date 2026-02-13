Telefe mete un bombazo este sábado y le tira toda la artillería a la competencia

El rating no se enamora, se trabaja

La decisión de Telefe no aparece en el vacío ni responde a un capricho, sino que se enmarca en un momento donde el canal viene liderando con comodidad la tabla diaria de audiencia. Esta semana volvió a colocar varios de sus programas entre lo más visto, con MasterChef Celebrity a la cabeza. El reality conducido por Wanda Nara_ marcó 11.4 y 9 puntos en sus dos partes, números que cualquier programador firma sin dudar.

Detrás quedó Pasapalabra, con 8.9 puntos, de la mano de Iván de Pineda, mientras que los informativos también tuvieron una jornada sólida: Telefe Noticias hizo 7.2 puntos, y tanto El Noticiero de la Gente como Staff de Noticias alcanzaron 5.4 puntos cada uno.

image Con el liderazgo consolidado gracias a MasterChef Celebrity y sus noticieros, el canal no improvisa sino que administra su ventaja.

Con esos números sobre la mesa, la maratón de San Valentín no suena a manotazo de ahogado, sino más bien al movimiento inteligente de un canal que sabe que liderar no significa dormirse. En un sábado donde la competencia también buscará captar audiencia con películas románticas o especiales de ocasión, Telefe elige ir por algo que no envejece y que, además, conecta con el espectador desde un lugar casi familiar.

En definitiva, lo que está en juego es mantener el liderazgo en un ecosistema mediático cada vez más fragmentado, apelando a un clásico que, lejos de gastarse, demuestra que cuando una marca televisiva logra convertirse en parte de la vida cotidiana, solo necesita saber cuándo volver a sus mejores capítulos.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó