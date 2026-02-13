En plena pelea por el rating y cuando muchos creen que la televisión abierta ya no sorprende, Telefe decidió mover un tanque fuerte para este San Valentín y apostar por algo que sabe que nunca falla. ¿Es solo una maratón romántica o hay una estrategia más filosa detrás? ¿Qué está buscando realmente Telefe en el día más cursi del calendario?
SABEN BIEN LO QUE FUNCIONA
Telefe mete un bombazo este sábado y le tira toda la artillería a la competencia
Telefe mete un volantazo inesperado para este San Valentín y apuesta a un clásico que no falla. La jugada ya generó repercusión y promete mover el rating.
Telefe te trae un San Valentín, pero versión Springfield
Después de varios guiños en redes sociales, Telefe confirmó lo que muchos sospechaban: este sábado 14 de febrero desde las 11 de la mañana habrá maratón temática de San Valentín de Los Simpson, la serie creada por Matt Groening que hace décadas forma parte del ADN televisivo argentino.
El anuncio se hizo a través de las cuentas oficiales del canal, con corazones flechados y una escena de Rafa y Lisa que cualquier fanático reconoce al instante. Y acá hay un detalle que no es menor: no se trata de pasar capítulos sueltos para rellenar la grilla, sino de una selección específica de episodios clásicos atravesados por el amor, ya sea el inolvidable romance de Rafa con Lisa o las bodas más recordadas de Springfield.
La jugada aparte de lógica también tiene picardía, porque Telefe entiende algo que a veces sus competidores parecen olvidar: Los Simpson están tan arraigados en nuestra cultura que en Argentina encontró una segunda patria. Generaciones enteras crecieron citando diálogos de memoria, compartiendo memes y usando frases de Homero o de Bart para explicar la realidad mejor que cualquier editorial político.
Además, apostar por capítulos clásicos es reconocer algo que buena parte del público repite hace años: la mística de las primeras temporadas sigue siendo insuperable. La serie está por superar las cuatro décadas al aire en Estados Unidos, y volver a esos episodios donde el humor y la emoción estaban perfectamente equilibrados es, también, una forma de reconectar con el público que se siente parte de esa historia.
El rating no se enamora, se trabaja
La decisión de Telefe no aparece en el vacío ni responde a un capricho, sino que se enmarca en un momento donde el canal viene liderando con comodidad la tabla diaria de audiencia. Esta semana volvió a colocar varios de sus programas entre lo más visto, con MasterChef Celebrity a la cabeza. El reality conducido por Wanda Nara_ marcó 11.4 y 9 puntos en sus dos partes, números que cualquier programador firma sin dudar.
Detrás quedó Pasapalabra, con 8.9 puntos, de la mano de Iván de Pineda, mientras que los informativos también tuvieron una jornada sólida: Telefe Noticias hizo 7.2 puntos, y tanto El Noticiero de la Gente como Staff de Noticias alcanzaron 5.4 puntos cada uno.
Con esos números sobre la mesa, la maratón de San Valentín no suena a manotazo de ahogado, sino más bien al movimiento inteligente de un canal que sabe que liderar no significa dormirse. En un sábado donde la competencia también buscará captar audiencia con películas románticas o especiales de ocasión, Telefe elige ir por algo que no envejece y que, además, conecta con el espectador desde un lugar casi familiar.
En definitiva, lo que está en juego es mantener el liderazgo en un ecosistema mediático cada vez más fragmentado, apelando a un clásico que, lejos de gastarse, demuestra que cuando una marca televisiva logra convertirse en parte de la vida cotidiana, solo necesita saber cuándo volver a sus mejores capítulos.
