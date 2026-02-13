Rocío Marengo podría continuar en la conducción de Escuela de Cocina por El Nueve, luego de reemplazar de manera temporal a Eugenia Tobal. Tras su debut como suplente, rápidamente llamó la atención de la producción, que evaluaría sumarla de forma estable al programa gastronómico.
¿SALE UNA Y ENTRA LA OTRA?
El Nueve mueve fichas y busca a Rocío Marengo para levantar las tardes
Luego de reemplazar a Eugenia Tobal en Escuela de Cocina, Rocío Marengo podría quedarse como figura fija y darle un nuevo impulso al canal.
En las últimas horas surgieron rumores sobre una supuesta salida de la actriz a pocos días de haber comenzado luego de haber ingresado en lugar de Jimena Monteverde. Sin embargo, aclaró que se trataba simplemente de una suplencia. Pese a eso, el desempeño de la pareja de Eduardo Fort abrió interrogantes sobre el futuro de la conducción y la posibilidad de que ambas compartan pantalla.
El tema fue analizado en Intrusos, donde la periodista Paula Varela destacó la energía de la conductora invitada frente a cámara. Incluso señalaron la buena sintonía con el cocinero Roberto Ottini, quien se mostró particularmente efusivo con la suplente, lo que alimentó versiones sobre tensiones previas en el equipo.
Según trascendió, la producción evaluaría que conduzcan ambas y así potenciar la dinámica del ciclo. Sin embargo, la relación entre ambas no sería la mejor y no sería fácil generar la unión.
El Nueve no encuentra el rumbo
En la actualidad El Nueve atraviesa una etapa de reconfiguración forzada tras la salida de figuras de peso como Beto Casella, en medio de números de audiencia que no acompañan.
La última víctima de esta reestructuración es Belén Francese quien condujo el ciclo dominical Belulandia desaparece del aire. Según la periodista Laura Ubfal, el programa resultaba demasiado costoso, incluso financiado parcialmente por el marido de la conductora, y los resultados en audiencia no justificaban la inversión.
La situación evidencia que la televisión es una industria exigente donde la inversión debe rendir resultados concretos.
Por ahora, el canal pierde un ciclo y la actriz queda con un proyecto inconcluso, mientras la señal sigue en búsqueda del rumbo que le permita recuperar la atención del público.
