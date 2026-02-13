El Nueve mueve fichas y busca a Rocío Marengo para levantar las tardes

El Nueve no encuentra el rumbo

En la actualidad El Nueve atraviesa una etapa de reconfiguración forzada tras la salida de figuras de peso como Beto Casella, en medio de números de audiencia que no acompañan.

La última víctima de esta reestructuración es Belén Francese quien condujo el ciclo dominical Belulandia desaparece del aire. Según la periodista Laura Ubfal, el programa resultaba demasiado costoso, incluso financiado parcialmente por el marido de la conductora, y los resultados en audiencia no justificaban la inversión.

La situación evidencia que la televisión es una industria exigente donde la inversión debe rendir resultados concretos.

Por ahora, el canal pierde un ciclo y la actriz queda con un proyecto inconcluso, mientras la señal sigue en búsqueda del rumbo que le permita recuperar la atención del público.

