La relación entre Javier Milei y Karina Milei atraviesa su peor momento, y la tensión entre ambos ya no se puede ocultar. Es la primera vez que dentro del oficialismo reconocen el deterioro del vínculo, lo que genera cierta preocupación dado que el Presidente siempre se ha apoyado en su hermana para absolutamente todo.
SECRETO A VOCES
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
Javier Milei y Karina Milei son inseparables, o eran... El vínculo entre los hermanos atraviesa su peor momento, y ya no se puede ocultar. Qué está pasando.
Karina Milei ya ni siquiera va a la Quinta de Olivos, donde Javier pasa la mayoría de sus días. Incluso se habló de que se suspendió el viaje a Mar-a-Lago -que había sido anunciado por el mismo Presidente- porque ella no quiso acompañarlo. El problema entre los hermanos tiene nombre y apellido: Santiago Caputo.
Según pudo saber Urgente24, Karina pidió el desplazamiento del importante asesor amigo de Javier Milei. Pero a diferencia de lo ocurrido con otros amigos como Ramiro Marra o Demian Reidel, en el caso de Santiago Caputo el Presidente no quiere ceder.
Se comenta que la hermana presidencial, para convencer al mandatario, sugirió que se le permita al asesor continuar con sus 'intereses' y prometió que su gente no sería tocada, pero Javier no afloja.
Por qué no cede ante su hermana con este tema -como sí lo ha hecho en otras cuestiones- es un misterio: algunos deslizan que es porque Santiago Caputo le escribe los discursos al mandatario, y él le da mucha importancia a eso; otros suman que desplazar al asesor implicaría un nuevo reordenamiento, algo sobre lo que el libertario pone reparos.
Es que Santiago Caputo aún tiene mucho poder en el Gobierno (Cristian Auguadra, su contador personal, fue nombrado director de la SIDE, y también mantiene el control de la pauta de YPF), pese a que Karina había intentado con cierto éxito eliminar el 'Triángulo de hierro' después de las elecciones. El juego de poder entre la hermana presidencial (de estrechos vínculos con los Menem) y el asesor presidencial viene de larga data. Pero parece haber llegado a punto de no retorno. Sin embargo, Javier lo sigue sosteniendo.
Lo cierto es que, como se mencionó anteriormente, esta es la primera vez que surge el comentario dentro de La Libertad Avanza sobre las diferencias de los hermanos. La fisura en el vínculo ya es inocultable. Habrá que esperar para saber cómo esto puede influir en Javier Milei, o si finalmente terminará cediendo al pedido de su hermana. Por ahora, todo es tensión entre ellos.
