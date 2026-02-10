El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

Es que Santiago Caputo aún tiene mucho poder en el Gobierno (Cristian Auguadra, su contador personal, fue nombrado director de la SIDE, y también mantiene el control de la pauta de YPF), pese a que Karina había intentado con cierto éxito eliminar el 'Triángulo de hierro' después de las elecciones. El juego de poder entre la hermana presidencial (de estrechos vínculos con los Menem) y el asesor presidencial viene de larga data. Pero parece haber llegado a punto de no retorno. Sin embargo, Javier lo sigue sosteniendo.

Lo cierto es que, como se mencionó anteriormente, esta es la primera vez que surge el comentario dentro de La Libertad Avanza sobre las diferencias de los hermanos. La fisura en el vínculo ya es inocultable. Habrá que esperar para saber cómo esto puede influir en Javier Milei, o si finalmente terminará cediendo al pedido de su hermana. Por ahora, todo es tensión entre ellos.

