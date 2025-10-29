"NMAP": Karina Milei se fortalece y frustra el 'take over' de Santiago Caputo

No era el escenario que imaginaban en Las Fuerzas del Cielo, que -como tantos otros- se guiaron por la brújula equivocada de la abrumadora derrota que los libertarios sufrieron en los comicios locales bonaerenses, 50 días antes.

Se le achacó entonces a Karina y a su armador, Sebastián Pareja, la calidad de los candidatos, su procedencia -la cantera del experonista Ramón 'Nene' Vera, por ejemplo- y la decisión de no acordar con referentes de secciones estratégicas, como los hermanos Passaglia, en la 2da, o el intendente de Junín, en la 4ta.

También hubo pase de facturas por no incluir a referentes del caputismo además de Nahuel Sotelo, secretario de Culto. El quinto lugar en la lista de 3ra sección fue todo lo que les dieron.

Esa victoria del peronismo recalibró las expectativas hacia una hipótesis que, al final, no se demostró el 26-O. En las elecciones nacionales, la lista de Diego Santilli, enmarcada en la estrategia karinista, dio vuelta el resultado dejando al peronismo con un sabor amarguísimo y sumido en una interna feroz.

santiago caputo.jpg Santiago Caputo, junto a referentes de su agrupación, Las Fuerzas del Cielo.

En el caputismo las sensaciones no serían muy distintas. Esperaban que la derrota bonaerense se repitiera en alguna medida, impactara en el resultado nacional debilitando a la hermanísima y dejara al 'Mago' en tal situación de fortaleza que iría hacia un 'take over' del Gobierno. No por nada comenzó a instalarse la versión de que, con apoyo de Washington, Caputo iba a desembarcar como jefe de Gabinete, rumor que de alguna forma fue estimulado por Milei cuando anticipó que el asesor podría formalizar su ingreso al equipo ministerial.

Esa versión precipitó la salida de Gerardo Werthein de la Cancillería, luego de quejarse de las "operaciones" que dijo sufrir por parte del asesor en las redes y los medios.

Por algo Guillermo Francos se solidarizó con el empresario: veía que su puesto corría peligro. Francos es otro anti-santiaguista del Gabinete. No lo oculta: reprocha que el asesor ostente un poder que no tiene correlato con las responsabilidades de la gestión, como las tiene el resto de los integrantes del staff presidencial.

Pero por ahora no habrá cambios. El triunfo con el 41% y 10 puntos de distancia del peronismo relajó a Milei, que patea para después del recambio en el Congreso cualquier modificación en el Gabinete que parecía urgente 24 horas antes de que abrieran las urnas. Hasta Mariano Cúneo Libarona, que había confirmado su renuncia como ministro de Justicia, postergará su salida. Deberá esperar Sebastían Amerio, N°2 de Justicia y hombre de Santiago Caputo, para tomar la jefatura de la cartera.

Caputo también soñó con ocupar la Cancillería y ubicar allí a Sotelo. No pasó. El Presidente apuró la designación de Pablo Quirno, un hombre del ministro de Economía, Luis Caputo. Fue un empoderamiento de 'Toto', coinciden todos los análisis.

luis-caputo.jpg Luis Caputo, ministro de Economía, gana espacio en el Gabinete. Foto: NA.

Ese movimiento imprevisto habría sido además un golpe a la autoestima de Las Fuerza del Cielo, donde miran con ojos aspiracionales al equipo económico, y su mundo de relaciones. "Quirno no necesita de Leonardo Scaturicce para que lo atiendan en Washington", dice sobre el exJ.P Morgan un observador.

Santiago Caputo fue reivindicado por Milei como estratega, pero el entramado político del asesor estaría en crisis. Circuló que hay mucha presión interna en la SIDE para desplazar a Sergio Neiffert, hombre de Caputo, de su conducción.

Por su parte, un fortalecido Sebastián Pareja estaría haciendo presión para correr Agustín Romo -otro 'celestial'- de la jefatura del bloque de la Cámara de Diputados bonaerense.

Y Karina Milei podría rematar con la instalación de Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete, en reemplazo de Francos.

Al final, Santiago Caputo podría cambiar de slogan para afirmar que "Nada Marcha Acorde al Plan".

