Los gobernadores llegan a la Casa Rosada con una mezcla de expectativa y cautela. Luego de meses de tensión y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza aún fresca, Javier Milei reabrirá el diálogo con las provincias en un encuentro que busca marcar un nuevo punto de partida político y económico.
Lo que esperan los gobernadores tras el reencuentro con Milei: Qué se negocia y qué se posterga
Los gobernadores serán recibidos por Javier Milei y equipo en la Casa Rosada. Los mandatarios provinciales ya tienen claros sus pedidos.
La cita será este viernes 31/10 al mediodía en Balcarce 50 y tendrá como ejes el Presupuesto 2026, la reforma laboral y tributaria, y el reparto de fondos federales. Desde el Gobierno hablan de “un nuevo ciclo de consensos”, mientras que en las provincias prefieren hablar de “una oportunidad para ordenar las cuentas y recomponer vínculos”.
Las aspiraciones de los gobernadores
El Presidente estará acompañado por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular del Interior, Lisandro Catalán. Desde el Ejecutivo afirman que la reunión busca “escuchar a los mandatarios” y reactivar las negociaciones que quedaron frenadas después del Pacto de Mayo.
Qué reclaman los mandatarios provinciales a Milei
La agenda de los gobernadores es clara: fondos, obra pública y previsibilidad fiscal. La mayoría reclama reactivar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el financiamiento de rutas y la devolución de recursos que se perdieron durante los ajustes de comienzos de año.
“Vamos a acompañar las reformas que el país necesita, pero también pedimos que el interior vuelva a ser parte de las decisiones”, señaló Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe, quien junto a Martín Llaryora, Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Nacho Torres impulsa el bloque Provincias Unidas, un espacio que ya se perfila como clave en el Congreso.
Ese grupo podría aportar entre 17 y 25 diputados, un número decisivo para el oficialismo si busca aprobar las reformas estructurales prometidas. “No se trata de bloquear al Gobierno, sino de ser escuchados”, remarcó un dirigente cordobés cercano a Llaryora.
Un gesto político en medio de la interna libertaria
En la Casa Rosada reconocen que el encuentro también tiene una lectura política: mostrar apertura en un momento de tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y de cara a las negociaciones parlamentarias.
“Queremos que los gobernadores sean parte del rumbo del país”, aseguran cerca de Francos. En ese sentido, el Ejecutivo apuesta a recuperar la confianza de los mandatarios que se sintieron desplazados por las decisiones unilaterales del Gobierno nacional durante los primeros meses de gestión.
Los invitados a la reunión representan distintos espacios: desde aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), hasta mandatarios dialoguistas como Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
El trasfondo económico: Estados Unidos y el financiamiento externo
Fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno aprovechará el encuentro para sondear el apoyo de los gobernadores al acuerdo de inversión con Estados Unidos, una de las condiciones que impuso la administración de Donald Trump para avanzar con la asistencia financiera al país.
El plan, que podría incluir un desembolso de hasta 40 mil millones de dólares, busca consolidar la estabilidad económica y reforzar las reservas del Banco Central, que ya firmó un swap por otros 20 mil millones.
Según fuentes del Ejecutivo, los gobernadores podrían tener un rol clave en ese esquema, facilitando proyectos de infraestructura y promoviendo inversiones regionales.
Un nuevo tablero político
El desafío para Milei será equilibrar su agenda de reformas con las demandas del interior. En Balcarce 50 confían en que la reunión será “el primer paso hacia una nueva etapa de entendimiento federal”, aunque nadie espera definiciones inmediatas.
Los mandatarios provinciales, por su parte, llegan con una consigna compartida: transformar la foto del reencuentro en un pacto de gestión. Porque, después de un año de tensiones, lo que esperan ahora no son más promesas, sino señales concretas de que el diálogo vuelve a tener valor político.
