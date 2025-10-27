Tras mostrarle el mapa violeta, Javier Milei agradece a Trump y le anticipa el diálogo con los gobernadores

Les envió un mensaje a los gobernadores: “Tenemos matices pero tenemos el mismo norte, queremos las mismas reformas que firmamos en el Pacto de Mayo”.

“Lo peor ya pasó”, reiteró en materia económica, que fue la frase que intentó instalar en la campaña tras la derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires.

milei mapa violeta Javier Milei cumplió con Donald Trump y pintó el mapa argentino casi todo de violeta, una condición que el norteamericano había puesto para seguir ayudando. Imagen creada con IA/GROK.

“Cuando entramos a este año la economía había empezado a acelerar al 8% con una inflación al 1% diario, en ese contexto donde la actividad se estaba recuperando, si seguías ese sendero se estaría duplicando el PBI per cápita en 10 años, eso tiene categoría de milagro…qué empezó a suceder? El kirchnerismo se dio cuenta que por este camino haríamos una elección que los dejaría fuera del mapa político y a partir de febrero empezó un torpedeo a la cuestión fiscal, el corazón del programa (…) que hizo que el precio de los bonos caiga y trepara el riesgo país y se genera un parate en la economía”, explicó.

Consultado sobre su verdadera motivación de hablar con los gobernadores para aprobar en el Congreso las tres reformas que pretende su administración, contestó escuetamente: “Absolutamente”.

Sobre los esperados cambios en el Gabinete, aclaró: “se diseña en función del Congreso y de los acuerdos que tengo que buscar para buscar las leyes con las que me comprometó con los argentinos".

Ante la repregunta sobre el cambio de Gabinete, la vinculó a la asunción de los nuevos legisladores electos (el 10 de diciembre): " Algo de tiempo tiempo", bromeó.

Acerca del denominado 'triángulo de hierro' y los roles de Karina MIlei y Santiago Caputo, aseveró: "He sido claro en la postal del discurso, no va a cambiar eso". En cuanto a Guillermo Francos y su futuro, dijo: "veremos a la luz del nuevo gabinete cómo quedarán las cosas...".

Sobre el dólar a $1500, valor al que el ministro de Economía Luis caputo dijo sentirse "cómodo", el presidente solo comentó: "Dentro de las bandas es libre".

