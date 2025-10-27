El día después de la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei le agradeció el apoyo financiero a Donald Trump, clave para el resultado electoral y afirmó que bajo “liderazgo” se “allanará el camino para un crecimiento sin precedentes".
EL DÍA DESPUÉS
Tras mostrarle el mapa violeta, Javier Milei agradece a Trump y le anticipa el diálogo con los gobernadores
Javier Milei agradeció a Trump y a Bessent por la ayuda financiera, clave para su victoria electoral y bajó el tono para la nueva etapa de búsqueda de aliados.
Milei agradeció a Trump y a Bessent
"Bajo el liderazgo de Donald Trump se allanará el camino para un crecimiento sin precedentes", fue el mensaje de agradecimiento de Javier Milei a Trump en X, donde también agradeció al titular del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, artífices de la ayuda financiera que blindó la economía argentina ante las turbulencias que amenazaban a la gestión libertaria: "Gracias secretario por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo. Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo".
"La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa. Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!", escribió el presidente.
Milei mantiene el tono dialoguista
En declaraciones al canal A24 este lunes (27/10) el presidente Javier Milei opinó sobre los comicios de ayer: “es una elección que los argentinos decidieron con volver al pasado. Donde 2/3 de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor”.
“Se había planteado una confrontación de modelos”, analizó y afirmó que la izquierda y el kirchnerismo “te llevaban a Venezuela y a Cuba” donde “la única propuesta era destruir lo que estaba haciendo este Gobierno”.
Les envió un mensaje a los gobernadores: “Tenemos matices pero tenemos el mismo norte, queremos las mismas reformas que firmamos en el Pacto de Mayo”.
“Lo peor ya pasó”, reiteró en materia económica, que fue la frase que intentó instalar en la campaña tras la derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires.
“Cuando entramos a este año la economía había empezado a acelerar al 8% con una inflación al 1% diario, en ese contexto donde la actividad se estaba recuperando, si seguías ese sendero se estaría duplicando el PBI per cápita en 10 años, eso tiene categoría de milagro…qué empezó a suceder? El kirchnerismo se dio cuenta que por este camino haríamos una elección que los dejaría fuera del mapa político y a partir de febrero empezó un torpedeo a la cuestión fiscal, el corazón del programa (…) que hizo que el precio de los bonos caiga y trepara el riesgo país y se genera un parate en la economía”, explicó.
Consultado sobre su verdadera motivación de hablar con los gobernadores para aprobar en el Congreso las tres reformas que pretende su administración, contestó escuetamente: “Absolutamente”.
Sobre los esperados cambios en el Gabinete, aclaró: “se diseña en función del Congreso y de los acuerdos que tengo que buscar para buscar las leyes con las que me comprometó con los argentinos".
Ante la repregunta sobre el cambio de Gabinete, la vinculó a la asunción de los nuevos legisladores electos (el 10 de diciembre): " Algo de tiempo tiempo", bromeó.
Acerca del denominado 'triángulo de hierro' y los roles de Karina MIlei y Santiago Caputo, aseveró: "He sido claro en la postal del discurso, no va a cambiar eso". En cuanto a Guillermo Francos y su futuro, dijo: "veremos a la luz del nuevo gabinete cómo quedarán las cosas...".
Sobre el dólar a $1500, valor al que el ministro de Economía Luis caputo dijo sentirse "cómodo", el presidente solo comentó: "Dentro de las bandas es libre".
