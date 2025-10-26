Javier Milei fue inclusivo en su discurso de la victoria: "La Argentina grande es para todos". Inclusive habló de "acuerdos básicos con decenas de diputados y senadores" por lo que convocó a los gobernadores para avanzar en el Pacto de Mayo.
AGRADECIENDO A SANTIAGO CAPUTO Y A KARINA MILEI POR IGUAL
Prudente, Javier Milei invitó a los gobernadores y a los argentinos que no lo votaron
Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo llevaron a La Libertad Avanza hacia un triunfo que promete reformas estructurales en acuerdo con gobernadores.
Vayamos a algunas definiciones del discurso de la victoria que realizó Javier Milei:
"Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande".
"Quiero celebrar la implementación de la Boleta Única Papel que fue un éxito en todo el país y que mejora notoriamente nuestro sistema democrático."
"En definitiva quiero agradecer a los 10 millones de argentinso que nos han acompañado. (…) Quiero agradecer al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la doctora Bullrich y al doctor Luis Petri porque estaríamos a poquito más de 2 años de aquella reunión en Acasusso, convocada por el presidente Macri, cuando decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo".
"También quiero agradecer muy fuertemente al ministro 'Toto' Caputo (…) y a quien conduce el Banco Central, a ese gigante que es Santiago Bausili".
"También quiero dar las gracias al ex canciller Gerardo Werthein, quien ha logrado algo inédito no solo en la historia argentina sino en la historia mundial porque nunca Estados Unidos brindó semejante apoyo de semejante calibre, y que será continuado por un coloso que viene del Ministerio de Economía que es Pablo Quirno".
"También quiero darle las gracias a esa luchadora por los más vulnerables que es Sandra Pettovello".
“El esfuerzo se ha plasmado en este hermoso 41% de votos”, afirmó desde el búnker libertario en el hotel Libertador.
"Tampoco puedo dejar de mencionar al coloso, a Federico Sturzenegger, el ministro más reformista de la historia argentina".
"También quiero darle las gracias a alguien que Uds. no conocen pero que es el cerebro legal detrás de todo esto, que es María Ibarzabal (Murphy)".
"También a los 2 colosos que han sido los arquitectos de este milagro, Santiago Caputo y Karina Milei. Muchas gracias" (y hubo abrazo a cada uno de ellos).
"Durante los 2 próximos años tenemos que afianzar el camino reformista (...) Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el despegue que haga a la Argentina grande nuevamente".
"Vamos a cumplir nuestro contrato con los argentinos que nos acompañaron y también con los que no nos acompañaron porque la Argentina grande es para todos".
"Yo quiero aclarar y es importante, que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza (…) hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Nos alegra saber que en muchas provincias la 2da. fuerza no fue el kirchnerismo sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, procapitalista y a los que 1 + 1 les da 2".
"Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto esos acuerdos. Ahora sí podremos traducir en hechos las consignas del Pacto de Mayo".
"Un dato que quedó en claro hoy es que 2 de cada 3 argentinos no quieren volver al pasado y no solo eso: le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo".
----------------------------
Más contenido en Urgente24:
El bodegón para comer milanesas gigantes por $15.000
No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas
El outlet con zapatillas de primera marca a $50.000
Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)