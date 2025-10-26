Prudente, Javier Milei invitó a los gobernadores y a los argentinos que no lo votaron

"También quiero agradecer muy fuertemente al ministro 'Toto' Caputo (…) y a quien conduce el Banco Central, a ese gigante que es Santiago Bausili".

"También quiero dar las gracias al ex canciller Gerardo Werthein, quien ha logrado algo inédito no solo en la historia argentina sino en la historia mundial porque nunca Estados Unidos brindó semejante apoyo de semejante calibre, y que será continuado por un coloso que viene del Ministerio de Economía que es Pablo Quirno".

"También quiero darle las gracias a esa luchadora por los más vulnerables que es Sandra Pettovello".

“El esfuerzo se ha plasmado en este hermoso 41% de votos”, afirmó desde el búnker libertario en el hotel Libertador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1982624932019454001&partner=&hide_thread=false “PASAMOS A CONTAR CON 101 DIPUTADOS Y 20 SENADORES, A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE TENDREMOS EL CONGRESO MÁS REFORMISTA DE LA HISTORIA ARGENTINA”



TREMENDO DISCURSO DE MILEI SOBRE EL CONGRESO Y LOS DIPUTADOS!!! @JMilei pic.twitter.com/94Aij00uvZ — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 27, 2025

"Tampoco puedo dejar de mencionar al coloso, a Federico Sturzenegger, el ministro más reformista de la historia argentina".

"También quiero darle las gracias a alguien que Uds. no conocen pero que es el cerebro legal detrás de todo esto, que es María Ibarzabal (Murphy)".

"También a los 2 colosos que han sido los arquitectos de este milagro, Santiago Caputo y Karina Milei. Muchas gracias" (y hubo abrazo a cada uno de ellos).

"Durante los 2 próximos años tenemos que afianzar el camino reformista (...) Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el despegue que haga a la Argentina grande nuevamente".

Es por esto que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10/12 pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. No dudo en decirles que a partir del 10/12 tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina. Es por esto que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10/12 pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. No dudo en decirles que a partir del 10/12 tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina.

"Vamos a cumplir nuestro contrato con los argentinos que nos acompañaron y también con los que no nos acompañaron porque la Argentina grande es para todos".

"Yo quiero aclarar y es importante, que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza (…) hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Nos alegra saber que en muchas provincias la 2da. fuerza no fue el kirchnerismo sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, procapitalista y a los que 1 + 1 les da 2".

"Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto esos acuerdos. Ahora sí podremos traducir en hechos las consignas del Pacto de Mayo".

"Un dato que quedó en claro hoy es que 2 de cada 3 argentinos no quieren volver al pasado y no solo eso: le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo".

