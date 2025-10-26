La expectativa cambió radicalmente en la provincia de Buenos Aires. Lo que parecía una victoria del peronismo, aunque por margen estrecho, podría virar a un triunfo de LLA.
GIRO
PBA: Cautela del peronismo ante el recorte de LLA
La expectativa cambió radicalmente en la provincia de Buenos Aires. Lo que parecía una victoria, aunque por margen estrecho, del peronismo podría virar a un triunfo de LLA.
Los libertarios, cuya lista encabeza Diego Santilli, estarían liderando la tendencia sobre Fuerza Patria, cuya nómina encabeza Jorge Taiana.
De esta forma, LLA estaría revirtiendo el resultado de la elección local del 07/09, cuando el peronismo le sacó una distancia de 13 puntos.
Fue Juan Grabois, N°3 de la lista de Fuerza Patria, el que tomó la palabra en el búnker y dejó una sensación de pesimismo.
"Esta elección era más difícil que la del 07/09 porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña" de LLA, dijo.
Había más bien cautela en la conferencia que dieron los representantes de los espacios socios en el búnker de La Plata una hora antes.
"Los números nos auguran un buen resultado, el apoyo a Milei ha bajado notoriamente desde 2023", dijo el massista Alexis Guerrera.
"Hay una expectativa muy importante", dijo por su parte el kirchnerista Carlos Castagneto.
Noticia en desarrollo.