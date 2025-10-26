PBA: Cautela del peronismo ante el recorte de LLA

Había más bien cautela en la conferencia que dieron los representantes de los espacios socios en el búnker de La Plata una hora antes.

"Los números nos auguran un buen resultado, el apoyo a Milei ha bajado notoriamente desde 2023", dijo el massista Alexis Guerrera.

"Hay una expectativa muy importante", dijo por su parte el kirchnerista Carlos Castagneto.

Noticia en desarrollo.