Con el triunfo de LLA, el dólar cripto se desplomó 7% y mañana la divisa abriría a la baja

Datos preliminares: El gobierno habría hecho de buena a muy buena elección y el dólar cripto cae fuerte.- Datos preliminares: El gobierno habría hecho de buena a muy buena elección y el dólar cripto cae fuerte.-

El economista Salvador Di Stefano, afín al gobierno nacional, escribió:

Mañana tendremos suba del mercado en pesos, y caída del dólar, la suba en dólares de las carteras será muy importante. Es el comienzo de un nuevo mercado. Mañana tendremos suba del mercado en pesos, y caída del dólar, la suba en dólares de las carteras será muy importante. Es el comienzo de un nuevo mercado.

Otros, rieron ante la premura de los financistas de querer llegar a una conclusión y accionar antes de esperar los resultados oficiales:

El periodista Agustín Jamele escribió luego de que se conociesen los resultados electorales:

100% de venta ahora mismo en dólar cripto en Lemon. El mercado anticipa que el dólar mañana abre a la baja. 100% de venta ahora mismo en dólar cripto en Lemon. El mercado anticipa que el dólar mañana abre a la baja.

Ante la expectativa de que finalmente se concrete el swap con Estados Unidos, que permitiría tener el dinero suficiente para mantener el dólar bajo y para pagar los cupones de bonos en el 2026, la demanda de dólar baja y su precio también.

Así, con este resultado, se espera que mañana no haya grandes movimientos en el mercado cambiario ni la necesidad de una intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni del Tesoro de Estados Unidos, que en teoría iba a intervenir hasta hoy, 26/10.

Sin embargo, aún queda abierta una pregunta: ¿estará dispuesto Donald Trump a pagar el precio político de rescatar a los inversores que compraron bonos de Argentina? Las críticas que recibe el mandatario estadounidensede por parte de la oposición demócrata y de diversos sectores productivos y sociales son cada vez mayores.

