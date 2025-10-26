Las elecciones legislativas no solo traen consecuencias políticas en el Congreso y en la conformación del gabinete nacional. El mercado financiero también estuvo pendiente de los resultados. Tal como dijo el presidente Donald Trump, el rescate a Argentina llegaría solo si LLA gana las elecciones. Por el momento, el dólar cripto cayó 7%.
DÓLAR CRIPTO Y ELECCIONES
Con el triunfo de LLA, el dólar cripto se desplomó 7% y mañana la divisa abriría a la baja
Con el triunfo de LLA, muchos ya ven los US$20.000 del swap con Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Los inversores entran en calma y bajó el dólar cripto.
Con los primeros datos del triunfo del partido oficialista, los inversores calman sus ansias porque saben que llegarán las divisas para mantener un dólar bajo, que permitirán pagar los cupones de bonos, así como comprar dólares baratos. Ya antes de conocerse los datos oficiales, el dólar cripto ya había caído 5% cuando comenzaron a conocerse datos de mesas que deslizaban los periodistas. Ya para las 22h, la caída acumulada fue mayor.
El dólar cripto bajó de $1.565 a las 16:30 h a menos de $1.455 a las 22 h. Esto es una caída del 7%.
Las reacciones en redes sobre el dólar
En las redes sociales, economistas y financistas reaccionaron así:
Christian Buteler escribió antes de que se conociesen los resultados:
El economista Salvador Di Stefano, afín al gobierno nacional, escribió:
Otros, rieron ante la premura de los financistas de querer llegar a una conclusión y accionar antes de esperar los resultados oficiales:
El periodista Agustín Jamele escribió luego de que se conociesen los resultados electorales:
Ante la expectativa de que finalmente se concrete el swap con Estados Unidos, que permitiría tener el dinero suficiente para mantener el dólar bajo y para pagar los cupones de bonos en el 2026, la demanda de dólar baja y su precio también.
Así, con este resultado, se espera que mañana no haya grandes movimientos en el mercado cambiario ni la necesidad de una intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni del Tesoro de Estados Unidos, que en teoría iba a intervenir hasta hoy, 26/10.
Sin embargo, aún queda abierta una pregunta: ¿estará dispuesto Donald Trump a pagar el precio político de rescatar a los inversores que compraron bonos de Argentina? Las críticas que recibe el mandatario estadounidensede por parte de la oposición demócrata y de diversos sectores productivos y sociales son cada vez mayores.
