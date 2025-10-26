Tras el cierre de los comicios en Santiago del Estero, la fórmula del Frente Cívico por Santiago, integrada por Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vicegobernador, se impuso con más del 70% de los votos, asegurando la continuidad de la gestión de Gerardo Zamora.
¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO?
Notable triunfo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero que lo proyecta más allá
En Santiago del Estero también se eligió gobernador y vice. Gerardo Zamora logró que sus candidatos aseguren continuidad.
En estas elecciones, el gobernador saliente resultó electo senador nacional, fortaleciendo la representación del Frente Cívico por Santiago en el Congreso y asegurando su participación en la política nacional.
Zamora expresó su agradecimiento “A todos los militantes de toda la provincia por el Frente Cívico por Santiago, gracias por fiscalizar todo el día y garantizar que la votación transcurriera con paz y respeto”.
Él destacó que los resultados, con un porcentaje suficiente para ser irreversible, evidencian el amplio respaldo del electorado: “El Frente Cívico por Santiago se impuso por amplia mayoría. Gracias a todos por confiar”.
El gobernador también reconoció el desempeño de las demás fuerzas políticas. “A Fuerza Patria, que obtuvo el 2do. lugar; felicitaciones también a La Libertad Avanza, Despierta Santiago y a todas las fuerzas que participaron respetando la democracia. Siempre voy a proponer diálogo, respeto, amor y solidaridad”.
En su mensaje, Zamora reflexionó sobre la responsabilidad que implica un resultado electoral. “Los triunfos a veces son efímeros y nos deben comprometer más que ponernos contentos. Mi compromiso es con la patria y trabajaré para fomentar el diálogo y la unidad, más allá de las diferencias”.
También celebró el triunfo de Elías Suárez y Silva Neder y destacó: “Se eligió la fórmula que gobernará la provincia por los próximos 4 años y sacó más del 70% de los votos. Felicitaciones Elías, felicitaciones Carlos. Los tenemos que acompañar para que hagan el maravilloso gobierno que seguramente concretarán a partir del 10 de diciembre”.
El comicio
Santiago del Estero vivió una jornada electoral festiva y con amplia participación. La provincia renovó a sus representantes en el Congreso de la Nación.
En la categoría Senadores Nacionales, resultaron electos Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Emilio Neder, quienes representarán a Santiago del Estero en la Cámara Alta.
En la categoría Diputados Nacionales, los nuevos legisladores serán Jorge Alejandro Mukdise, Celia Inés López Pasquali y Marcelo Alejandro Barbur.
En definitiva, Zamora volvió a quedarse con todos los escaños.
Según los primeros datos oficiales, el espacio oficialista obtiene una ventaja contundente frente a Despierta
La jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes, con un despliegue logístico que permitió a los santiagueños ejercer su derecho al voto sin demoras.
Tras conocerse los primeros resultados, el intendente municipal, Jorge Mukdise, celebró el contundente respaldo recibido para llegar al Congreso de la Nación.
Mukdise: "Quiero ser un agente y defensor de la política. Creo en el diálogo y en que podemos recuperar nuestro bendito país, buscando el mejor consenso en beneficio de todos los argentinos".
