Notable triunfo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero que lo proyecta más allá

En su mensaje, Zamora reflexionó sobre la responsabilidad que implica un resultado electoral. “Los triunfos a veces son efímeros y nos deben comprometer más que ponernos contentos. Mi compromiso es con la patria y trabajaré para fomentar el diálogo y la unidad, más allá de las diferencias”.

También celebró el triunfo de Elías Suárez y Silva Neder y destacó: “Se eligió la fórmula que gobernará la provincia por los próximos 4 años y sacó más del 70% de los votos. Felicitaciones Elías, felicitaciones Carlos. Los tenemos que acompañar para que hagan el maravilloso gobierno que seguramente concretarán a partir del 10 de diciembre”.

Embed El apoyo recibido hoy en las urnas, nos compromete a seguir trabajando, con más fuerza y sin descanso por un Santiago del Estero que se desarrolle, con progreso, paz social y posibilidades para todos!!

Muchísimas gracias a todos los hermanos santiagueños!!! pic.twitter.com/MtolmrBa0q — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) October 27, 2025

El comicio

Santiago del Estero vivió una jornada electoral festiva y con amplia participación. La provincia renovó a sus representantes en el Congreso de la Nación.

En la categoría Senadores Nacionales, resultaron electos Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Emilio Neder, quienes representarán a Santiago del Estero en la Cámara Alta.

En la categoría Diputados Nacionales, los nuevos legisladores serán Jorge Alejandro Mukdise, Celia Inés López Pasquali y Marcelo Alejandro Barbur.

En definitiva, Zamora volvió a quedarse con todos los escaños.

Según los primeros datos oficiales, el espacio oficialista obtiene una ventaja contundente frente a Despierta

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes, con un despliegue logístico que permitió a los santiagueños ejercer su derecho al voto sin demoras.

Tras conocerse los primeros resultados, el intendente municipal, Jorge Mukdise, celebró el contundente respaldo recibido para llegar al Congreso de la Nación.

Mukdise: "Quiero ser un agente y defensor de la política. Creo en el diálogo y en que podemos recuperar nuestro bendito país, buscando el mejor consenso en beneficio de todos los argentinos".

