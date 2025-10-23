Axel Kicillof: Última defensa del desdoblamiento y "nadie sabe cómo usar la BUP"

Trump y el ‘basureo’ a Milei

En otro orden, sobre la relación de Donald Trump con Javier Milei, Kicillof opinó: "Le dice todo lo que no le debería decir. Lo ningunea, lo humilla, lo maltrata, le dice verdades muy duras".

También dijo que Trump parece el "jefe de campaña" de Milei y dijo que "parece estar programado por el enemigo", por las declaraciones del mandatario norteamericano como cuando dijo que Argentina "está muriendo".

"A mí tampoco me parece gracioso que Trump lo basuree a Milei. No me gusta por Argentina, porque el tipo tiene la banda (presidencial)", añadió Kicillof aunque aclaró que el argentino "con los ricos, con los poderosos, se vuelve medio cholulo y felpudo".

Sobre la asistencia financiera de Trump a la administración libertaria, el gobernador indicó: "El vínculo de Trump con Milei en torno a esta asistencia, al salvataje, viene mal parido desde el principio. Se precipita después del 7 de septiembre porque Milei tiene un traspié enorme porque perdió la elección por una diferencia muy grande y eso ya es malo para un gobierno".

