Surgen dudas en Fuerza Patria sobre si mantendrá la ventaja electoral que consiguieron en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, por eso Axel Kicillof insiste en defender el desdoblamiento que Cristina Kirchner cuestionó y se justifica con la novedad de la Boleta Única Papel (BUP) y las dificultades para comprender su uso.
"ERA UN LÍO"
Axel Kicillof: Última defensa del desdoblamiento y "nadie sabe cómo usar la BUP"
El gobernador Axel Kicillof volvió a cargar contra la BUP y a defender el desdoblamiento en medio de dudas sobre el desempeño electoral de Fuerza Patria.
Axel Kicillof: Desdoblamiento Vs BUP
En declaraciones este jueves (23/10) a la radio militante El Destape, el gobernador Axel Kicillof cargó contra la BUP: "En esta elección, por designio y decisión de Milei, estamos votando con un sistema distinto que nadie sabe cómo carajo es porque nunca lo usó y nos metió en este lío Milei".
"Por eso yo decía también que lo del desdoblamiento tiene que ver…Estamos todos desesperados en todo el país explicando cómo se vota con la Boleta Única, imagínense decirles ‘mirá, después de eso tenés que ir al cuarto oscuro y votar’. Era un lío que lo armó Milei porque entendió que le convenía", añadió el mandatario provincial en relación a los dos sistemas con los que se habría votado el 26/10 (BUP y ‘sábana’) si no se separaban los comicios provinciales de los nacionales.
El desdoblamiento bonaerense volvió a estar en el debate de Fuerza Patria en los últimos días por algunas encuestas que no garantizan la diferencias que consiguió el espacio en septiembre. En buena parte porque la oferta electoral cambió y no hay opciones que le resten tantos votos a La Libertad Avanza y muchos intendentes ya resolvieron la situación de sus distritos. A eso se suman las presunciones de una mayor asistencia a votar que podría beneficiar al oficialismo nacional.
En tanto, Axel planteó: "El plan era Boleta Única Papel en todo el país y ganar con la marca. Muchas cosas le vienen saliendo mal, algunas vinculadas a lo electoral y lamentablemente otras vinculadas a la vida cotidiana, a la economía, al país. Todo le viene saliendo mal".
Trump y el ‘basureo’ a Milei
En otro orden, sobre la relación de Donald Trump con Javier Milei, Kicillof opinó: "Le dice todo lo que no le debería decir. Lo ningunea, lo humilla, lo maltrata, le dice verdades muy duras".
También dijo que Trump parece el "jefe de campaña" de Milei y dijo que "parece estar programado por el enemigo", por las declaraciones del mandatario norteamericano como cuando dijo que Argentina "está muriendo".
"A mí tampoco me parece gracioso que Trump lo basuree a Milei. No me gusta por Argentina, porque el tipo tiene la banda (presidencial)", añadió Kicillof aunque aclaró que el argentino "con los ricos, con los poderosos, se vuelve medio cholulo y felpudo".
Sobre la asistencia financiera de Trump a la administración libertaria, el gobernador indicó: "El vínculo de Trump con Milei en torno a esta asistencia, al salvataje, viene mal parido desde el principio. Se precipita después del 7 de septiembre porque Milei tiene un traspié enorme porque perdió la elección por una diferencia muy grande y eso ya es malo para un gobierno".
