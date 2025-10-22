Bloomberg; JP Morgan y Citi intentan ayudar a Trump / Bessent en la Argentina

Magda Chambriard

Mercado bajo presión

Tanto JPMorgan Chase & Co. como Citigroup Inc. operaron activamente en el mercado spot argentino el miércoles, según personas familiarizadas con el asunto. El peso, que había caído durante cinco sesiones consecutivas, cerró con una subida del 0,1%, a 1.489 por dólar estadounidense, a dos pesos del límite inferior de su banda de cotización.

Los operadores estiman que el Tesoro estadounidense vendió entre 400 y 500 millones de dólares, lo que, según ellos, constituye su mayor intervención hasta la fecha. No se han publicado cifras oficiales. JP Morgan y Citi declinaron hacer comentarios, mientras que el Tesoro estadounidense no respondió de inmediato a las solicitudes por correo electrónico.

Milei y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentan evitar una corrida monetaria a pocos días de las elecciones legislativas de mitad de mandato del domingo, que podrían determinar el destino de las reformas promercado del líder libertario. El peso estuvo a punto de romper su banda de fluctuación el martes, mientras los argentinos buscaban refugio en divisas fuertes antes de las elecciones. Esto impulsó al banco central a intervenir para apuntalarlo por primera vez en aproximadamente un mes, mientras que el Tesoro de Estados Unidos también intervino.

El mercado seguirá bajo presión porque la oferta de dólares del lado comercial es limitada ya que los vendedores “esperan el resultado de las elecciones a ver qué pasa, si todo esto fue ruido y termina desvaneciéndose, o qué”, dijo Juan Manuel Truffa , economista de la consultora local Outlier.

Los bonos argentinos en dólares cayeron en toda la curva, y las notas con vencimiento en 2035 cayeron casi un centavo para negociarse a US$ 0,55 por dólar, según datos de precios indicativos compilados por Bloomberg.

"Sigue pareciendo que cada vez que se produce una pequeña explosión de compras de fondos offshore, los bonos reciben un golpe de la oferta de los tenedores residentes que están asustados por el potencial Cisne Negro el domingo por la noche", escribió Walter Stoeppelwerth , director de inversiones de la correduría local Grit Capital Group, en un informe.

scott bessent Scott Bessent. FOTO: xAI / Grok

Votación y Swap

El partido de Milei espera salir de las elecciones del 26 de octubre con un mayor apoyo en el Congreso, y logró una pequeña victoria el miércoles por la tarde cuando nuevos datos mostraron que la economía se expandió ligeramente en agosto a pesar de la escasez de liquidez. Sin embargo, una derrota aplastante en unas elecciones provinciales el mes pasado sacudió los mercados y avivó los temores de que la oposición peronista intervencionista pudiera volver al poder en las elecciones presidenciales de 2027.

Fue después de esa votación que la Administración de Donald Trump intervino. Bessent confirmó el martes 21/10 la firma de una línea de swap de US$ 20.000 millones con Argentina, calificándola de "un puente hacia un mejor futuro económico para Argentina, no un rescate". Sin embargo, sus esfuerzos por conseguir la misma cantidad de financiación del sector privado para la nación sudamericana propensa a las crisis siguen sin concretarse, ya que los bancos buscan claridad sobre las condiciones, la estructura y las garantías.

Reducir la línea de swaps de US$20.000 millones para defender la moneda argentina "podría inclinar rápidamente la balanza desfavorablemente", escribió Juan Manuel Pazos , economista de la casa de bolsa local One618, en un informe esta semana. "Si la intención es mantener el régimen cambiario durante un tiempo, entonces probablemente sería necesario un segundo rescate bancario de US$20.000 millones".

luis caputo3 Luis Caputo: Con los dólares de Scott Bessent no alcanza. FOTO: xAI / Grok.

Sin cambios

El director económico de Milei, Luis Caputo, reiteró en una publicación el miércoles 22/10 que no habría cambios en la política cambiaria. Las bandas cambiarias del peso, establecidas en abril como parte del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional , son percibidas cada vez más por los inversores como un apoyo a una moneda sobrevaluada.

Los operadores están atentos a posibles movimientos en el gabinete de Milei. El canciller argentino, Gerardo Werthein, quien ha sido un participante clave en las conversaciones con Estados Unidos, presentó su renuncia el martes 21/10 por la noche, según un informe del periódico local La Nación, que citó fuentes gubernamentales anónimas.

La tensión política también se intensifica en USA. En respuesta a las críticas de la senadora demócrata Elizabeth Warren al gasto estadounidense durante el cierre del gobierno, Bessent calificó de "crucial" el esfuerzo de la Administración Trump por apoyar a Argentina. El uso de recursos del Tesoro "ofrece un respaldo específico a un aliado clave que ha aplicado políticas fiscalmente responsables y libertad económica", declaró en una carta a Warren fechada el martes.

Mientras tanto, los mercados argentinos muestran signos de agotamiento ante el aluvión de mensajes en redes sociales publicados por las autoridades estadounidenses y argentinas, según Joaquín Bagués , director gerente de la casa de bolsa local Grit Capital Group. "Ahora mismo es pago por evento", afirmó. "El mercado comprará cuando tenga más certeza".

