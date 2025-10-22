Cumpleaños de Milei; Gallardo y la población de Argentina; ¿un Bukele para Perú?

El periodista Eduardo Feinmann la frenó en vivo y le aclaró que el número real es de 47.300.000 argentinos.

3-El presidente interino de Perú declaró el estado de emergencia de Lima y Callao.

José Jeri anunció que será por 30 días para poder combatir a la delincuencia.

La medida llega pocos días después de que el Parlamento Nacional destituyera a la ex presidenta Dina Boluarte por “inhabilidad moral”.

El flamante Jefe de Estado sigue el manual del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien logró reducir drásticamente los índices de homicidios en su país.

4-"No vives de ensalada"

En Chacabuco (Buenos Aires) volcó un camión que transportaba decenas de cerdos.

Varios automovilistas se detuvieron a la vera de la ruta y cargaron los animales vivos y muertos tras la colisión.

Varios automovilistas se detuvieron a la vera de la ruta y cargaron los animales vivos y muertos tras la colisión.

Las autoridades policiales no pudieron evitar el saqueo del ganado, que se viralizó rápidamente en redes sociales.