Cumpleaños de Milei; Gallardo y la población de Argentina; ¿un Bukele para Perú?

El presidente Milei cumplió 55 años; Virginia Gallardo sigue sin conocer cuál es la población de Argentina; el presidente interino de Perú imita a Nayib Bukele.

22 de octubre de 2025 - 18:57
Virginia Gallardo y Javier Milei

Virginia Gallardo y Javier Milei

1-Maldito archivo, las celebraciones de cumpleaños de Milei

Hace 7 años, el actual presidente protagonizó un bochorno en vivo durante un programa de TV.

Le advirtieron unas 20 veces que la vela no se iba a apagar, pero el economista insistió y no hizo caso.

Cualquier parecido con la realidad actual... es pura coincidencia.

Embed - 22/10 cumpleaños de Javier Milei

2-Virginia Gallardo aún no conoce cuántos habitantes tiene Argentina

La bailarina, vedette y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes volvió a equivocarse.

Primero afirmó que en Argentina hay 56 millones de habitantes, luego corrigió y dijo 50 millones.

El periodista Eduardo Feinmann la frenó en vivo y le aclaró que el número real es de 47.300.000 argentinos.

Embed - Nuevo yerro de Virginia Gallardo

3-El presidente interino de Perú declaró el estado de emergencia de Lima y Callao.

José Jeri anunció que será por 30 días para poder combatir a la delincuencia.

La medida llega pocos días después de que el Parlamento Nacional destituyera a la ex presidenta Dina Boluarte por “inhabilidad moral”.

La medida llega pocos días después de que el Parlamento Nacional destituyera a la ex presidenta Dina Boluarte por "inhabilidad moral".

El flamante Jefe de Estado sigue el manual del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien logró reducir drásticamente los índices de homicidios en su país.

Embed - Nace en Perú un nuevo Bukele

4-"No vives de ensalada"

En Chacabuco (Buenos Aires) volcó un camión que transportaba decenas de cerdos.

Varios automovilistas se detuvieron a la vera de la ruta y cargaron los animales vivos y muertos tras la colisión.

Varios automovilistas se detuvieron a la vera de la ruta y cargaron los animales vivos y muertos tras la colisión.

Las autoridades policiales no pudieron evitar el saqueo del ganado, que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Embed - Ahora. Roban los automovilistas

