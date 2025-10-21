La caravana de Javier Milei en Córdoba estuvo blindada: las protestas quedaron a 5 cuadras

El martes 21/10 se conoció que el gobierno nacional no aplicará por el momento la ley de emergencia para la salud pediátrica (Ley Garraham) hasta que el Congreso Nacional no especifique de dónde saldrían los fondos para las nuevas erogaciones.

En el siglo de las comunicaciones y las redes sociales, Milei se comunica a través de un megáfono, como si estuviera en una campaña barrial de un pueblo olvidado del interior de la Argentina.