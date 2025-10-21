Sin escenario ni acto formal, el formato buscó (como ocurrió en ocasiones anteriores) en mostrar “cercanía” del Jefe de Estado Milei con la militancia. Junto a su hermana Karina: habló en Còrdoba sin recurrir a equipos de sonido y para un puñado de seguidores.
AMPLIO PERÍMETRO VALLADO
La caravana de Javier Milei en Córdoba estuvo blindada: las protestas quedaron a 5 cuadras
La "docta" recibió al presidente con ambiente polarizado: apoyo y protestas. No se cruzaron por el dispositivo policial pero un jubilado peronista fue agredido.
Luego de suspender el acto de cierre que estaba previsto en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba el primer mandatario pudo encabezar una breve caminata junto al candidato local a diputado nacional Gonzalo Roca.
También, lo acompañaron dirigentes como la campeona de fitness Laura Soldano.
Lejos de un “Cordobazo”
El mandatario recorrió el distrito donde ganó con muy amplio margen en las presidenciales del 2023. En 2025, los pronósticos son más complicados porque los candidatos locales son muy pocos conocidos por el electorado.
El martes 21/10 se conoció que el gobierno nacional no aplicará por el momento la ley de emergencia para la salud pediátrica (Ley Garraham) hasta que el Congreso Nacional no especifique de dónde saldrían los fondos para las nuevas erogaciones.