AMPLIO PERÍMETRO VALLADO

La caravana de Javier Milei en Córdoba estuvo blindada: las protestas quedaron a 5 cuadras

La "docta" recibió al presidente con ambiente polarizado: apoyo y protestas. No se cruzaron por el dispositivo policial pero un jubilado peronista fue agredido.

21 de octubre de 2025 - 20:00
Javier Milei en Còrdoba

Javier Milei en Còrdoba

Sin escenario ni acto formal, el formato buscó (como ocurrió en ocasiones anteriores) en mostrar “cercanía” del Jefe de Estado Milei con la militancia. Junto a su hermana Karina: habló en Còrdoba sin recurrir a equipos de sonido y para un puñado de seguidores.

Luego de suspender el acto de cierre que estaba previsto en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba el primer mandatario pudo encabezar una breve caminata junto al candidato local a diputado nacional Gonzalo Roca.

También, lo acompañaron dirigentes como la campeona de fitness Laura Soldano.

Desde las 15 horas, 4 horas antes del “acto”, se dispuso el cierre de avenida y bulevares céntricos. En la previa, un jubilado que cantaba la marcha peronista y desafiaba a los militantes libertarios terminó agredido frente a varias cámaras de TV y fotógrafos. Desde las 15 horas, 4 horas antes del “acto”, se dispuso el cierre de avenida y bulevares céntricos. En la previa, un jubilado que cantaba la marcha peronista y desafiaba a los militantes libertarios terminó agredido frente a varias cámaras de TV y fotógrafos.

Lejos de un “Cordobazo”

El mandatario recorrió el distrito donde ganó con muy amplio margen en las presidenciales del 2023. En 2025, los pronósticos son más complicados porque los candidatos locales son muy pocos conocidos por el electorado.

El martes 21/10 se conoció que el gobierno nacional no aplicará por el momento la ley de emergencia para la salud pediátrica (Ley Garraham) hasta que el Congreso Nacional no especifique de dónde saldrían los fondos para las nuevas erogaciones.

En el siglo de las comunicaciones y las redes sociales, Milei se comunica a través de un megáfono, como si estuviera en una campaña barrial de un pueblo olvidado del interior de la Argentina. En el siglo de las comunicaciones y las redes sociales, Milei se comunica a través de un megáfono, como si estuviera en una campaña barrial de un pueblo olvidado del interior de la Argentina.

