Desde ATE Capital, los estatales denuncian a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por "aprietes a empleados públicos" para que fiscalicen este domingo electoral para La Libertad Avanza (LLA), y le aclaran que ellos trabajan para el Estado y no para el Gobierno.
ELECCIONES
"Aprietes": Fuerte denuncia de ATE Capital a Sandra Pettovello, y aclaran que no trabajan para el Gobierno
"En una actitud inédita, el Gobierno Nacional circula un formulario entre las y los trabajadores del ministerio para que los estatales lo llenen con sus datos y fiscalicen el domingo para la Libertad Avanza", dice el comunicado firmado por ATE Capital con el que denuncia que la gestión libertaria busca sumar empleados públicos como militantes.
"El presidente Milei y la ministra Petovello, aprietan ilegalmente a les estatales para que garanticen la elección de su partido", agregaron.
Además recordaron que la determinación de la gestión va "Contra la propia legislación 1084/2024 a través de la cual ordenaron bajar hasta los bustos de Evita. Mediante la disposición publicado en el Boletín Oficial, habían prohibido la propaganda política partidaria en edificios y bienes públicos estatales, con el objetivo de preservar la neutralidad del Estado y evitar el uso de recursos públicos para fines partidarios o personales".
Y agregaron: "Ahora quieren apretar a los y las trabajadoras ante la falta de militancia propia".
"Le recordamos al presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno", concluyeron desde ATE Capital.
