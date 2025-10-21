SANTA FE. En el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobernador, Maximiliano Pullaro, dialogó con la prensa para respaldar a la candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia, quien representará (junto a Pablo Farías), el espacio de Provincias Unidas.
RUMBO AL 26/10
Maximiliano Pullaro: "Me avergüenza el Congreso que tenemos"
Maximiliano Pullaro palpitó las elecciones y sostuvo que Provincias Unidas "no es la tercera opción", sino la alternativa para que no vuelva el kirchnerismo.
"Llevamos a Gisela Scaglia, nuestra vicegobernadora, como candidata de Provincias Unidas para que todos sientan que votándola a ella me están votando a mí. Por eso pido que acompañen a Gisela Scaglia y a Pablo Farías, y a toda la lista, porque son las personas que me representan y que nos van a defender. Necesitamos que discutan por los santafesinos", remarcó.
"Siempre nos gobiernan los porteños"
El mandatario provincial adhirió sobre lo dicho por Scaglia y aseguró que "Hoy no hay ningún diputado o diputada que discuta para defender a Santa Fe. Están pensando si defienden a Karina Milei o si logran el indulto a Cristina, como dijo Agustín Rossi hace tres días".
A su vez, el radical analizó que en la política nacional, "todo es funcional al debate bizarro de superficie. Nadie quiere discutir el rol del interior productivo, una discusión que tiene 200 años en la República Argentina, desde la época del brigadier Estanislao López. Y siempre nos gobiernan los porteños".
"Me pueden decir que Néstor Kirchner era de Santa Cruz, pero si analizamos por quiénes estaba integrado su gabinete, a qué intereses representaba y quiénes hicieron los grandes negocios durante su gobierno, la respuesta es que a los mismos de siempre: los que tienen sus casas matrices en Capital Federal y en el conurbano bonaerense, y que con una matriz de pobreza sostienen su electorado", argumentó.
Provincias Unidas: Una alternativa política desde el interior
Frente a esta situación, Pullaro propuso "que una vez le toque al interior gobernar, porque somos los que sostenemos económicamente al país: le aportamos tres veces más de lo que vuelve". En tanto, expuso la alianza con Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Corrientes "para defender a este interior productivo que tanto trabaja, se esfuerza y produce".
"Queremos romper con esa matriz de poder que se sostiene a través de un sistema económico según el cual el interior trabaja y produce, y desde el conurbano bonaerense se administran esos recursos", sumó.
Por otra parte, el gobernador indicó que luego del gobierno de Alberto Fernández "todos creíamos que el kirchnerismo estaba terminado". Sin embargo -dijo- que "Si hoy tiene una posibilidad de sobrevida, es por los errores del actual Gobierno.
A raíz de ello, alzó la voz en nombre de Provincias Unidas donde sostuvo no ser "la tercera opción", sino "la alternativa para que no vuelva el kirchnerismo".
Entre Javier Milei y el kirchnerismo
Pullaro subrayó que "es muy difícil" que la administración de Javier Milei "gane una elección más". No obstante, vaticinó que "puede volver el kirchnerismo si miramos lo que pasó en las últimas elecciones provinciales en Buenos Aires".
"Esa alternativa es del interior y representa una forma distinta de gobernar: con gente que se levanta temprano, que termina tarde, que se esfuerza, que tiene ideas, que es pragmática, que se ocupa y resuelve los problemas, que tiene cercanía y que no está aislada. Si no, siempre son las mismas personas las que gobiernan la República Argentina", explicó.
Como cierre, destacó: "Queremos defender el interior productivo, generar trabajo y crecimiento económico. Para eso tenemos un plan y sabemos cómo hacerlo: con equilibrio fiscal, pero con desarrollo e inversión en obras públicas. Por eso nuestra lista de candidatos está integrada por personas nobles, honestas y con mucha experiencia de trabajo".
