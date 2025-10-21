Maximiliano Pullaro: "Me avergüenza el Congreso que tenemos"

"Me pueden decir que Néstor Kirchner era de Santa Cruz, pero si analizamos por quiénes estaba integrado su gabinete, a qué intereses representaba y quiénes hicieron los grandes negocios durante su gobierno, la respuesta es que a los mismos de siempre: los que tienen sus casas matrices en Capital Federal y en el conurbano bonaerense, y que con una matriz de pobreza sostienen su electorado", argumentó.

image Recta final de la campaña electoral. Foto: Gobierno de Santa Fe

Provincias Unidas: Una alternativa política desde el interior

Frente a esta situación, Pullaro propuso "que una vez le toque al interior gobernar, porque somos los que sostenemos económicamente al país: le aportamos tres veces más de lo que vuelve". En tanto, expuso la alianza con Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Corrientes "para defender a este interior productivo que tanto trabaja, se esfuerza y produce".

"Queremos romper con esa matriz de poder que se sostiene a través de un sistema económico según el cual el interior trabaja y produce, y desde el conurbano bonaerense se administran esos recursos", sumó.

Por otra parte, el gobernador indicó que luego del gobierno de Alberto Fernández "todos creíamos que el kirchnerismo estaba terminado". Sin embargo -dijo- que "Si hoy tiene una posibilidad de sobrevida, es por los errores del actual Gobierno.

A raíz de ello, alzó la voz en nombre de Provincias Unidas donde sostuvo no ser "la tercera opción", sino "la alternativa para que no vuelva el kirchnerismo".

Entre Javier Milei y el kirchnerismo

Pullaro subrayó que "es muy difícil" que la administración de Javier Milei "gane una elección más". No obstante, vaticinó que "puede volver el kirchnerismo si miramos lo que pasó en las últimas elecciones provinciales en Buenos Aires".

image El gobernador de Santa Fe le soltó la mano al Presidente.

"Esa alternativa es del interior y representa una forma distinta de gobernar: con gente que se levanta temprano, que termina tarde, que se esfuerza, que tiene ideas, que es pragmática, que se ocupa y resuelve los problemas, que tiene cercanía y que no está aislada. Si no, siempre son las mismas personas las que gobiernan la República Argentina", explicó.

Como cierre, destacó: "Queremos defender el interior productivo, generar trabajo y crecimiento económico. Para eso tenemos un plan y sabemos cómo hacerlo: con equilibrio fiscal, pero con desarrollo e inversión en obras públicas. Por eso nuestra lista de candidatos está integrada por personas nobles, honestas y con mucha experiencia de trabajo".

