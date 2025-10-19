La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Sin embargo, lo más fascinante, es que esta miniserie no se limita a ser un thriller policial convencional. Navega entre el drama, el misterio y el suspenso, pero también se atreve a incorporar capas de realismo mágico tan propias de la identidad latinoamericana. La crítica especializada no tardó en reconocerlo: Álvaro Cueva, del Diario Milenio, fue sumamente claro al expresar: "Es una bomba que explota con más fuerza que las historias estadounidenses, suecas o inglesas, porque cuando uno menos se lo espera ocurren cosas, llamémoslas paranormales, mágicas, muy de nuestra cultura".