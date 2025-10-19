Escándalo en la B Nacional: partido suspendido por amenazas al árbitro

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn jugaban la segunda fase del Reducido de la Primera B Nacional cuando el partido quedó sorpresivamente suspendido. Según declaró el propio árbitro del encuentro, Lucas Comesaña, dirigentes del Lobo jujeño se acercaron al vestuario a amenazarlo a él y al cuerpo arbitral durante el entretiempo.
Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fueron actores de reparto en un nuevo capítulo negro de la violencia en el fútbol argentino. Ambos jugaban para avanzar a las semis del Reducido, este breve torneo que enfrenta a los mejores 8 de las dos zonas de la B Nacional para definir el segundo boleto a la Liga Profesional de Fútbol (el primer boleto ya se lo quedó Gimnasia de Mendoza).
El primer tiempo completó el tiempo regular, y ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 1-0 en favor de Gimnasia de Jujuy, equipo local. Sin embargo, un incidente fue el germen del escándalo que ocurriría en los vestuarios. En el primer cuarto de hora, el árbitro Comesaña no cobró una mano alevosa de un defensor de Madryn dentro del área, que debería haber sido penal en favor del Lobo.
Además, al rato se fue expulsado Matías Noble, lateral izquierdo de Gimnasia, por doble amarilla. Sobre el final del 1T, el Lobo jujeño se encontraría con el gol finalmente, pero la bronca ya se había acumulado en las tribunas.
"Ingresaron sin siquiera tocar la puerta": bochorno en la Primera B Nacional
En el entretiempo, en el vestuario del cuerpo arbitral, un puñado de dirigentes locales habrían amenazado a Comesaña y sus colaboradores. Comesaña declaró ante la prensa: "El partido está suspendido. Sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Están identificados. Las amenazas no solo fueron a mí, sino a todo el equipo arbitral. Ingresaron sin siquiera tocar la puerta". Y luego añadió: "Yo tengo que elevar el informe y luego determinará el Tribunal de Disciplina".
Los presidentes de Gimnasia y Deportivo Madryn, en shock
Tanto el presidente del Lobo como el de Madryn hablaron con la prensa para dar explicaciones sobre lo que lograron averiguar.
"A nosotros no nos causa gracia hacer 3 mil kilómetros y tener suspender un partido", dijo Ricardo Sastre, mandatario del conjunto del sur. "Nosotros preferimos jugarlo y terminarlo pero no podemos ir en contra si no están las garantías dadas de la terna arbitral, no podemos poner en riesgo el estado físico de los árbitros", añadió.
Por su parte, Walter Morales, su par del equipo norteño, asumió responsabilidad en la situación y expresó: "Antes que nada pedirle disculpas a toda la gente del fútbol en nombre de Gimnasia de Jujuy. A las mamás de Jujuy que han venido a la cancha a acompañar al equipo, a los socios, los hinchas de Gimnasia y en general a todo el fútbol argentino porque todas estas situaciones escapan al buen sentido y al pensamiento de cualquier ser humano".
También sostuvo: "Triste con esta situación porque nosotros consideramos que no hay cancha en el mundo en la que no se insulte. Es una cuestión del fútbol, los argentinos lo vivimos así. Pero según el árbitro han pasado algunas cosas, parece que en el pasillo o en el ingreso al vestuario. Hay gente que capaz que lo insultó. Yo entré después a pedirle disculpas al árbitro en nombre de Gimnasia por cualquier cosa que hubiese ocurrido, no sabía qué había pasado en ese momento".
Y manifestó: "Él me pidió hablar con los dos presidentes, habló muy bien con ambos, le garanticé personalmente la seguridad. Que si tenía que yo personalmente acompañarlo hasta el aeropuerto y hasta su casa, lo acompañaba. Pero hablar de ese tipo de cosas es medio difícil en el fútbol. Aparte es un cancha tranquila, que tiene muchos sistemas de seguridad".
Por último, se mostró sorprendido por las denuncias del árbitro dadas las garantías que ofrece el estadio de Gimnasia. "A diferencia de otras canchas de la B Nacional esta tiene vestuarios muy bien definidos, muy seguros".