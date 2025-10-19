Escándalo en la B Nacional: partido suspendido por amenazas al árbitro

Los presidentes de Gimnasia y Deportivo Madryn, en shock

Tanto el presidente del Lobo como el de Madryn hablaron con la prensa para dar explicaciones sobre lo que lograron averiguar.

"A nosotros no nos causa gracia hacer 3 mil kilómetros y tener suspender un partido", dijo Ricardo Sastre, mandatario del conjunto del sur. "Nosotros preferimos jugarlo y terminarlo pero no podemos ir en contra si no están las garantías dadas de la terna arbitral, no podemos poner en riesgo el estado físico de los árbitros", añadió.

G3pPVynW4AEk7tr Partido suspendido en el entretiempo @OficialGyEJujuy

Por su parte, Walter Morales, su par del equipo norteño, asumió responsabilidad en la situación y expresó: "Antes que nada pedirle disculpas a toda la gente del fútbol en nombre de Gimnasia de Jujuy. A las mamás de Jujuy que han venido a la cancha a acompañar al equipo, a los socios, los hinchas de Gimnasia y en general a todo el fútbol argentino porque todas estas situaciones escapan al buen sentido y al pensamiento de cualquier ser humano".

También sostuvo: "Triste con esta situación porque nosotros consideramos que no hay cancha en el mundo en la que no se insulte. Es una cuestión del fútbol, los argentinos lo vivimos así. Pero según el árbitro han pasado algunas cosas, parece que en el pasillo o en el ingreso al vestuario. Hay gente que capaz que lo insultó. Yo entré después a pedirle disculpas al árbitro en nombre de Gimnasia por cualquier cosa que hubiese ocurrido, no sabía qué había pasado en ese momento".

Y manifestó: "Él me pidió hablar con los dos presidentes, habló muy bien con ambos, le garanticé personalmente la seguridad. Que si tenía que yo personalmente acompañarlo hasta el aeropuerto y hasta su casa, lo acompañaba. Pero hablar de ese tipo de cosas es medio difícil en el fútbol. Aparte es un cancha tranquila, que tiene muchos sistemas de seguridad".

Por último, se mostró sorprendido por las denuncias del árbitro dadas las garantías que ofrece el estadio de Gimnasia. "A diferencia de otras canchas de la B Nacional esta tiene vestuarios muy bien definidos, muy seguros".

