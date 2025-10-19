urgente24
PICHETTO DURO CON EL GOBIERNO

"La visión de Milei es una mesa de dinero, no hay mirada productiva ni de empleo"

“¿Dónde están los industriales y la CGT? A IDEA, con Milei, ya no van empresarios, solo CEOs. ¿Dónde están los grandes capitalistas?” se quejó Miguel Pichetto.

19 de octubre de 2025 - 22:43
Miguel Ángel Pichetto

"Las industrias de Argentina ya ni siquiera se quejan, a los actos oficiales van los dueños de las fábricas a aplaudir y terminan bailando con la música de sus propios verdugos”. criticó el diputado nacional Miguel Pichetto.

“El domingo 26 de Octubre hay que leer los porcentajes de cada uno de los partidos para ver cuál es el verdadero respaldo que logra el gobierno nacional”.

Licuaron a los jubilados quitándoles un 8 % del mes de enero, a los asalariados también los afectaron y lo único que prometen hacia adelante es más ajuste. ¿Van a cumplir o no con la ley de discapacidad? No pueden decir que no van a acatar las normas. Si sus posiciones son irreversibles, el diálogo va a ser muy complicado. Licuaron a los jubilados quitándoles un 8 % del mes de enero, a los asalariados también los afectaron y lo único que prometen hacia adelante es más ajuste. ¿Van a cumplir o no con la ley de discapacidad? No pueden decir que no van a acatar las normas. Si sus posiciones son irreversibles, el diálogo va a ser muy complicado.

“La aparición de una fuerza nueva como Provincias Unidas puede modificar un poco el panorama actual. El presidente de la cámara de diputados de la Nación debe ser un hombre de la Casa Rosada".

El diputado nacional Miguel Pichetto cruz{o duro al presidente Milei

Pichetto y la política internacional de Argentina

Con respecto a las declaraciones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos sostuvo:

“Scott Bessent se ha convertido en un actor político. Son insólitas sus actitudes”.

Argentina debe tener una política exterior inteligente. No podemos descuidar a China, principal comprador de nuestros cereales y carne. Mantener buenas relaciones con Occidente es clave, pero sin abandonar socios comerciales. Argentina debe tener una política exterior inteligente. No podemos descuidar a China, principal comprador de nuestros cereales y carne. Mantener buenas relaciones con Occidente es clave, pero sin abandonar socios comerciales.

