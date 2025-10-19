"La visión de Milei es una mesa de dinero, no hay mirada productiva ni de empleo"

“Scott Bessent se ha convertido en un actor político. Son insólitas sus actitudes”.

Argentina debe tener una política exterior inteligente. No podemos descuidar a China, principal comprador de nuestros cereales y carne. Mantener buenas relaciones con Occidente es clave, pero sin abandonar socios comerciales.