"Las industrias de Argentina ya ni siquiera se quejan, a los actos oficiales van los dueños de las fábricas a aplaudir y terminan bailando con la música de sus propios verdugos”. criticó el diputado nacional Miguel Pichetto.
PICHETTO DURO CON EL GOBIERNO
"La visión de Milei es una mesa de dinero, no hay mirada productiva ni de empleo"
“¿Dónde están los industriales y la CGT? A IDEA, con Milei, ya no van empresarios, solo CEOs. ¿Dónde están los grandes capitalistas?” se quejó Miguel Pichetto.
19 de octubre de 2025 - 22:43
“El domingo 26 de Octubre hay que leer los porcentajes de cada uno de los partidos para ver cuál es el verdadero respaldo que logra el gobierno nacional”.
“La aparición de una fuerza nueva como Provincias Unidas puede modificar un poco el panorama actual. El presidente de la cámara de diputados de la Nación debe ser un hombre de la Casa Rosada".
Pichetto y la política internacional de Argentina
Con respecto a las declaraciones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos sostuvo:
“Scott Bessent se ha convertido en un actor político. Son insólitas sus actitudes”.