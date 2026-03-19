Milei anunció en USA "estamos ganando la guerra" pero la cámara baja le puso límites a su belicismo

“Esos principios han guiado tradicionalmente la política exterior argentina y se encuentran consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte”.

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Irán Acusa a Javier Milei

Un editorial del diario Teheran Times advirtió que el presidente argentino había cruzado una "línea roja" al declarar a Irán como enemigo de Argentina.

De acuerdo con un comunicado diplomático interno, Zahra Ershadi, Asesora del Ministro y Directora General para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, condenó enérgicamente las declaraciones "insultantes, hostiles y antiiraníes" de Javier Milei, "así como su alineación con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión contra la República Islámica de Irán".