La Cámara de Diputados de la Nación declaró su “profunda preocupación ante las manifestaciones públicas y versiones periodísticas que señalan la posibilidad de que la República Argentina brinde apoyo militar, logístico u operativo en el marco de eventuales acciones bélicas o despliegues militares vinculados al conflicto en Medio Oriente”.
TAJANTE DECLARACIÓN EN DIPUTADOS
Milei anunció en USA "estamos ganando la guerra" pero la cámara baja le puso límites a su belicismo
La declaración (para Milei) fue firmada por Pablo Juliano, Alejandra Torres, Nicolás Massot, Maxi Ferraro, Mariela Coletta, Carolina Basualdo y María Zigarán.
En un comunicado conjunto, los legisladores dejaron clara la posición de diversos bloques de la oposición. Invocaron el artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional y el sistema republicano de división de poderes.
Diputados y una fuerte advertencia
Los legisladores recordaron que la decisión de involucrar al país en acciones militares internacionales constituye una materia de la máxima gravedad institucional y política, que exige debate democrático, control parlamentario y respeto irrestricto al orden constitucional.
La Cámara de Diputados reafirmó la histórica vocación de Argentina por la resolución pacífica de los conflictos internacionales, el respeto del derecho internacional y la preservación de la paz.
“Esos principios han guiado tradicionalmente la política exterior argentina y se encuentran consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte”.
Irán Acusa a Javier Milei
Un editorial del diario Teheran Times advirtió que el presidente argentino había cruzado una "línea roja" al declarar a Irán como enemigo de Argentina.
De acuerdo con un comunicado diplomático interno, Zahra Ershadi, Asesora del Ministro y Directora General para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, condenó enérgicamente las declaraciones "insultantes, hostiles y antiiraníes" de Javier Milei, "así como su alineación con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión contra la República Islámica de Irán".