Rumbo preocupante: Javier Milei mira de costado las grietas que muestra la economía

Dicho indicador incluye a quienes trabajan menos de 35 horas semanales y buscan ampliar su jornada, lo que suele asociarse a empleos inestables o de baja calidad.

image Crece la subocupación.

Contexto nacional

A nivel país, la tasa de desempleo se ubicó en el 7,5% en el último trimestre de 2025, con un ajuste superior a un punto porcentual en comparación interanual.

En ese sentido, el panorama general visibiliza un mercado laboral tensionado, atravesado por la caída de ingresos, el crecimiento de la oferta de trabajadores y la dificultad para generar empleo de calidad.

Otro dato que hunde a Javier Milei

Como si ello fuera poco, el inicio de 2026 no mostró señales de recuperación. La canasta básica total (CBT) acumuló una suba del 15,9% entre enero y febrero, de acuerdo con el último informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario.

Sólo en febrero, el aumento fue del 8% mensual, lo que elevó el ingreso necesario para que una familia tipo —dos adultos y dos niños— supere la línea de pobreza a más de $1,5 millón.

En términos individuales, un adulto necesitó $523.687 durante febrero para cubrir los gastos esenciales, mientras que la variación interanual de la canasta alcanzó el 34,7%, reflejando una tendencia sostenida de crecimientos en los últimos doce meses.

image El costo de vida sigue en alza.

El impacto de estos golpes al bolsillo se replicó de forma similar entre distintos tipos de hogares, con actualizaciones cercanas al 8% mensual. Sin embargo, los valores finales presentan diferencias significativas según la composición familiar y la tenencia de vivienda.

Por ejemplo, una familia tipo propietaria necesitó $1.553.520 para cubrir la canasta total, mientras que un hogar monoparental sin vivienda propia requirió $1.266.631.

En el caso de un adulto propietario, el gasto mensual se ubicó en $442.117, mientras que dos jóvenes sin vivienda propia necesitaron más de $1,19 millón, lo que pone en evidencia el peso del alquiler en los hogares más pequeños.

Vivir para sobrevivir

Como referencia, un relevamiento del Frente de Sindicatos Unidos estimó que una familia trabajadora necesita más de $2,7 millones mensuales para cubrir el conjunto de necesidades básicas. Este cálculo incluye rubros como alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento, entre otros.

La comparación expone una brecha creciente entre los ingresos y el costo real de vida, en un contexto de inflación persistente.

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