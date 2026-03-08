Javier Milei volvió a prometer inflación cero y le pegó a Rocca

El presidente de Argentina, Javier Milei, proyectó una fuerte desaceleración de la inflación durante una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul. En el diálogo, que se grabó previo a su viaje a Estados Unidos, el mandatario defendió su programa de ajuste fiscal y sostuvo que la economía podría ingresar en una fase de crecimiento sostenido.
Al comenzar la nota, el presidente Milei recordó su paso por el Congreso el pasado 01/03 para la apertura de sesiones, en la que discutió e insultó a legisladores nacionales. "Soy un gladiador", dijo orgulloso, remarcando una vez más su interés en reflejarse en el Imperio Romano.
Inflación
Una de las definiciones más contundentes fue su proyección sobre la inflación. El jefe de Estado aseguró que, tras el primer trimestre del año, el índice de precios continuará desacelerándose y podría llegar a niveles cercanos a cero en la segunda mitad del año. Afirmó:
El Gobierno sostiene que la estabilización macroeconómica permitirá consolidar el proceso de desinflación iniciado tras la devaluación y el ajuste aplicados al comienzo de la gestión, aunque todavía la inflación no cede de los 2% mensuales.
Milei explicó que la desaceleración de los precios está vinculada a lo que denominó el “reprocesamiento de la caída de la demanda de dinero”, un proceso que —según su visión— comenzó tras el shock de estabilización aplicado por el Gobierno. En ese contexto, el presidente sostuvo que el país podría experimentar una fase de crecimiento económico significativo.
El presidente vinculó las posibilidades de reelección con el resultado de su mandato:
Crecimiento
“Si seguimos con este programa económico, Argentina puede crecer a tasas del 8%”, señaló el mandatario, quien planteó que la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales podrían generar un cambio de ciclo para la economía local.
Su pelea con empresarios
El presidente también defendió el tono confrontativo que mantuvo en la apertura de sesiones del Congreso, donde lanzó fuertes críticas contra la oposición y sectores empresariales. En la entrevista sostuvo que su gobierno no retrocederá en las reformas económicas pese a las tensiones políticas.
En ese sentido, volvió a cuestionar a empresarios que, según su visión, se beneficiaron históricamente de un sistema proteccionista. Durante la entrevista mencionó casos de empresas que —según dijo— vendían insumos a precios muy superiores a los del mercado internacional, lo que a su juicio refleja prácticas “prebendarias” asociadas al modelo económico previo.
Milei dijo que Madanes Quintanilla “siempre operó en contra de este gobierno. Igual que el señor Paolo Rocca”. Cobró “la tonelada de tubo de acero US$4.000 cuando vale US$1.400. Es decir, entonces, el kirchnerismo, cuando insultaba a los empresarios, no los insultaba para mejorar las condiciones, negociaba la coima. Por eso estos empresarios les gusta tanto los gobiernos tipo el kirchnerismo. Por eso Rocca, le rendía odas a Sergio Massa, porque era quien le mantenía ese sistema”.
Las declaraciones se producen en un momento en que el Gobierno enfrenta críticas de parte del sector industrial por el impacto de la apertura de importaciones y la caída del consumo interno. Algunas organizaciones empresarias advirtieron en las últimas semanas sobre el deterioro de la actividad en sectores manufactureros y el cierre de empresas en distintos rubros.
A pesar de esas tensiones, Milei insistió en que el camino elegido es el único que puede corregir los desequilibrios estructurales de la economía argentina. En su diagnóstico, el problema central del país fue durante décadas el déficit fiscal y la emisión monetaria para financiarlo.
Riesgo país
La estrategia del Gobierno apunta a consolidar el superávit fiscal y avanzar en reformas estructurales que incluyan desregulación, apertura económica y cambios en el mercado laboral. Según el presidente, ese proceso permitiría mejorar la competitividad y atraer inversiones en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología con la baja del riesgo país. Dijo:
Fate
En un segundo de empatía, el presidente se expresó con respecto a la pérdida de empleo de los 920 trabajadores de Fate:
Además, esbozó que con el devenir de sus políticas económicas, surgirán nuevos puestos de trabajo.
