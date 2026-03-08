Fin de semana de locura con el Dr. Milei

Embed | El Banco Nación lanza publicidad para captar dólares del colchón.



El Gobierno ahora usa al Banco Nación para intentar que la gente entregue sus ahorros.



El spot apela a la "inocencia fiscal" para que los ahorristas depositen los dólares que tienen guardados.



Es una… pic.twitter.com/w0KerH1XTX — Nicolás Blanco (@NicolasBlanco81) March 4, 2026

Pero volvamos al fin de semana de locura de Milei. Porque fue el Presidente el que más ganas puso en devolver al kirchnerismo a la vidriera nacional, cuando sus acciones sólo cotizan en el conurbano bonaerense. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el domingo pasado, Milei tiró la primera piedra para hacer reaccionar a la tribuna K. Cuenta Myriam Bregman que había ese día muy pocos kirchneristas ‘die hard’, lo cual volvía exagerado el bombardeo de insultos, chicanas, y respuestas corrosivas que Milei destilaba a ese rincón, lo que desnudaba que se trataba de una pieza teatral ensayada.

“Me encanta hacerlos llorar”, dijo Milei y fue una confesión. La metralla permanente hacia el sector K - o lo que quedaba de él en el recinto- completaba la estrategia. Mientras agita un “riesgo kuka” como justificación de una economía problemática, Milei ubica al kirchnerismo como única alternativa al gobierno libertario, con lo que amalgama su núcleo duro de votantes (cada vez más cohesionado por el sentimiento anti-K), al mismo tiempo que intenta persuadir al volátil elector blando con imágenes de un pasado que detesta.

Esa carambola, de lograrse, no parecería tener mayor alcance que en el cabotaje. Afuera ven otros problemas para la economía argentina y ninguno de ellos -agarrate- es el “riesgo kuka”. La guerra contra Irán, otra idea del merecedor del Nobel de la Paz Donald Trump, disparó la incertidumbre en los mercados. Y adivinen qué: la Argentina tiene todos los números para sufrir los coletazos si el conflicto se extiende y se traduce en un shock global. Bajas reservas, alta inflación y falta de acceso al crédito internacional son algunas de las debilidades que los bancos internacionales señalaron en sus informes.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei intentó instalar lo moral como el principal eje rector de su gobierno. En uno de los intercambios con los opositores, descalificó como “operaciones” las denuncias de corrupción por las que es señalado. En rigor sólo se refirió al caso ANDIS. No aludió directamente a $LIBRA. Días después se iba a conocer que el fiscal Taiano pidió al Gobierno que confirme si hubo un acuerdo confidencial firmado por Milei y el cripto empresario Hayden Davis. Más tarde se supo que una pericia técnica halló borradores de ese acuerdo. Luego trascendió que Taiano tenía esos borradores en su poder desde noviembre. La moral del Presidente viene floja de papeles.

La designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia tampoco sería un canto a la probidad. El flamante integrante del Gabinete viene con la mancha de aquel viaje de jueces, fiscales y empresarios a la estancia Lago Escondido, del magnate Joe Lewis, en el sur. Se sospechó del pago de dádivas. Chats filtrados exponían a Mahiques en la trama para evitar sospechas y hasta un contacto con la fiscal local para conducir al cierre del caso, lo que finalmente ocurrió.

“Nadie me pidió cerrar causas”, dijo Mahiques cuando le preguntaron por $LIBRA y ANDIS. Nos quedamos todos más tranquilos.

