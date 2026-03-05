Pulseada entre Donald Trump / USA y Anthropic por uso de IA para la guerra

La compañía sostiene que sus principios de seguridad de IA y su negativa a comprometerse con un acceso militar sin restricciones no deberían activar los mismos mecanismos de seguridad nacional que se emplean contra actores hostiles.

image

Mientras tanto, su CEO hizo mención a su competencia, OpenAI, que firmó acuerdos con el Departamento de Defensa, permitiendo al Gobierno usar la IA para "todos los propósitos legales", la misma cláusula que Anthropic rechazó por considerar insuficientes las salvaguardas.

“La razón principal por la que (OpenAI) aceptó (el acuerdo del Departamento de Defensa) y nosotros no es que a ellos les importaba apaciguar a los empleados, y a nosotros nos importaba prevenir abusos”, disparó el cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien además escribió la relación del Pentágono con OpenAI como "teatro de seguridad".

Lo controversial es que en la letra chica, OpenAI cita la Orden Ejecutiva 12333: el mismo mecanismo legal que usó la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para espiar comunicaciones de estadounidenses interceptándolas fuera del país, según filtró el ex trabajador de sistemas de la CIA y la NSA, Edward Snowden, actualmente asilado en Moscú, que habló del sistema PRISM.

PRISM permite a la NSA acceder directamente a los servidores de empresas de Internet para recopilar correos electrónicos, chats, fotos y otros datos de millones de usuarios, sin órdenes judiciales específicas para cada individuo. Cualquier persona, desde un jefe de Estado hasta un ciudadano promedio, podía estar siendo espiada sin saberlo, y eso representa una violación masiva de la privacidad PRISM permite a la NSA acceder directamente a los servidores de empresas de Internet para recopilar correos electrónicos, chats, fotos y otros datos de millones de usuarios, sin órdenes judiciales específicas para cada individuo. Cualquier persona, desde un jefe de Estado hasta un ciudadano promedio, podía estar siendo espiada sin saberlo, y eso representa una violación masiva de la privacidad

En ese sentido, estos modelos de IA a los que OpenIA les dio acceso al Departamento de Defensa estadounidense podrían utilizarse para análisis de información, traducción, generación de informes, logística o simulaciones, incluso para control social y en contextos militares, procesando lenguaje, comprendiendo situaciones y generando recomendaciones que podrían integrarse en sistemas de decisión militar, drones o armas autónomas, lo que, según muchos especialistas, supone riesgos éticos y legales.

Ante ello, Claude, la IA de Anthropic, se convirtió en las últimas horas en la aplicación gratuita más descargada en EE.UU., mientras que, debido al polémico acuerdo entre el Departamento de Defensa y OpenAI, se reportó una desinstalación masiva de ChatGPT, un movimiento impulsado por la tendencia en redes sociales “#CancelChatGPT”, a la que se unieron personalidades del espectáculo, incluida la cantante Katy Perry.

image Katy Perry, con 85 millones de seguidores, se suscribe a Anthropic. | CAPTURA DE PANTALLA

