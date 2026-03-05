Lionel Messi está en la antesala de momento que quedará grabado en la historia no solo por cuestiones deportivas sino también políticas a nivel global. El capitán de la Selección Argentina tendrá un encuentro con nada menos que Donald Trump en la Casa Blanca, justo en medio del conflicto bélico que inició Estados Unidos junto a Israel en Irán.
IMPACTO GLOBAL
Messi con Trump: el encuentro que explota en el mundo entero
En las próximas horas se dará un encuentro cara a cara entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca.
Durante toda su vida Lionel Messi buscó incansablemente escaparse de cuestiones políticas, un punto en el que se diferencia notablemente de Diego Maradona. Claramente esta decisión le generó salir de temas de discusión que no son los suyos, lo que al fin de cuentas también generó bastante simpatía en el público general al no identificarse con ningún tipo de ideología o polarización.
La decisión del 10 llegó a tal extremo que incluso cuando la Selección Argentina salió campeona del Mundo en Qatar 2022 se bajó la norma que ningún dirigente político del país se acerque al plantel para evitar una polarización política en medio de una celebración colectiva. Pero ahora Messi dejará todo eso atrás para verse cara a cara con nada menos que Donald Trump.
Lionel Messi vitita a Donald Trump
El encuentro se da en el marco de una tradición dentro de los Estados Unidos. Es habitual que los equipos campeones de diferentes disciplinas tengan un encuentro con el presidente en el despacho oval de la Casa Blanca y en los últimos días llegó la invitación para el Inter Miami que a finales del 2025 se coronó campeón de la MLS.
La invitación fue muy bien recibida por los dueños del Inter Miami y finalmente la Casa Blanca anunció dentro de su agenda de este jueves 5 de marzo que a partir de las 16hs (18 hora Argentina) Donald Trump recibirá a todo el plantel del flamante campeón de la MLS, y todo es todo con Lionel Messi como capitán del equipo liderando la comitiva.
Si bien algunos pensaron que Messi podía pegar el faltazo para cumplir con su regla de oro de no mostrarse con figuras políticas, rápidamente se supo que el 10 decidió cumplir con sus obligaciones como capitán del Inter Miami y es por eso que estará llevando el trofeo para enseñárselo a Donald Trump. En tiempos donde Estados Unidos es noticia por los diferentes conflictos bélicos está claro que la foto con el capitán de la Selección Argentina, considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de la historia, será tan explosiva como un misil.
