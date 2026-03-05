Messi con Trump: el encuentro que explota en el mundo entero

Si bien algunos pensaron que Messi podía pegar el faltazo para cumplir con su regla de oro de no mostrarse con figuras políticas, rápidamente se supo que el 10 decidió cumplir con sus obligaciones como capitán del Inter Miami y es por eso que estará llevando el trofeo para enseñárselo a Donald Trump. En tiempos donde Estados Unidos es noticia por los diferentes conflictos bélicos está claro que la foto con el capitán de la Selección Argentina, considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de la historia, será tan explosiva como un misil.

