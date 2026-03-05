Vélez Sarsfield de por Guillermo Barros Schelotto suma hasta el momento 18 puntos y es el equipo que más unidades ha cosechado de las 30 en juego en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, habiéndose disputado ya un cuarto de la fase regular prevista para el año.
Llora Vélez por la última pésima noticia que recibió Guillermo Barros Schelotto
Vélez Sarsfield hasta el momento es el mejor equipo del 2026 pero Guillermo Barros Schelotto sufrió una mala noticia.
Además, superada la mitad del recorrido en el Apertura, el entrenador del Fortín recibió una mala noticia relacionada con uno de los futbolistas más importantes del plantel.
Llora Guillermo Barros Schelotto
A finales de 2025, Vélez Sarsfield recibió una mala noticia luego de que la FIFA fallara en contra de Imanol Machuca por una presunta falsificación de documentos para jugar en la selección de Malasia.
El futbolista se encontraba a préstamo en el Fortín desde Fortaleza hasta diciembre del año pasado y, tras las negociaciones correspondientes, regresó al club de Liniers.
El 26 de enero, el periodista César Luis Merlo informó: “El TAS falló a favor de Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés y los tres podrán volver a jugar de manera oficial con efecto inmediato. Los argentinos habían sido suspendidos por FIFA, acusados de fraguar documentación para jugar en la selección de Malasia”.
La resolución representó una buena noticia para Guillermo Barros Schelotto, quien comenzó a utilizar al extremo por el sector izquierdo.
Sin embargo, este 5 de marzo el tema volvió a instalarse en la agenda. El periodista Martín Etcheverry publicó: “Tras la apelación de la Federación de Malasia, el TAS falló en su contra e Imanol Machuca vuelve a estar sancionado con la prohibición de jugar al fútbol durante 12 meses”.
De este modo, el jugador no podrá disputar partidos oficiales, aunque sí entrenarse con el plantel hasta el 25 de septiembre de 2026, fecha en la que quedaría habilitado para regresar a la competición.
Machuca es considerado una pieza importante para los mellizos. Sin ir más lejos, fue titular en los últimos dos encuentros ante Deportivo Riestra y Estudiantes, demostrando su peso dentro del equipo
Buen comienzo de 2026 de Vélez
Junto a Defensa y Justicia, Vélez es el único equipo que se mantiene invicto en el arranque de este 2026.
En un fútbol argentino marcado por la paridad, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto acumula cinco victorias y tres empates, y es el que más puntos ha sumado en la tabla anual.
Más allá de los números, en el Fortín se percibe una idea clara de juego que se refleja jornada tras jornada. Dos ejemplos concretos fueron los encuentros ante River y Boca: frente al Xeneize mostró un gran rendimiento en el segundo tiempo, mientras que ante el Millonario pudo haberse ido al descanso con una ventaja de dos o incluso tres goles.
Tras la suspensión de la fecha 9 del Apertura, el próximo compromiso de Vélez será el martes 10 de marzo a las 19:45, cuando visite a Tigre.
