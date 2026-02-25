Este jueves será la última función de River con Marcelo Gallardo como entrenador ya que tomó la decisión de dar un paso al costado ante los malos resultados que viene cosechando el equipo. Parece que la determinación del DT no responde solo a lo que pasa en la cancha sino a la interna que se desató adentro del vestuario.
ESCÁNDALO
Vestuario roto: revelan la interna feroz en River tras la salida de Gallardo
Luego de que Gallardo anunciara su salida salió a la luz las disputas y malestares en el vestuario de River.
Está más que claro que River arrastra un mal que viene desde el 2025 y que a pesar de haber una pretemporada en el medio y la llegada de nuevos jugadores no se pudo solucionar. El partido contra Vélez fue un punto de inflexión para Gallardo que días antes se había mostrado convencido de continuar pero luego de ver la actitud de sus dirigidos sobre todo durante el primer tiempo definió la que situación no daba para más.
Germán Balcarce contó pormenores de los motivos que impulsaron a Gallardo a marcharse de River y aseguró que lo que pasó en el vestuario en el entretiempo del partido con Vélez fue uno de los grandes detonantes, donde el Muñeco increpó directamente a los jugadores con una frase de la que ya no había retorno.
Disputas en el vestuario de River
“Gallardo le dijo a los jugadores ‘muchos de ustedes no están a la altura de la camiseta de River’”, comentó el cronista en el programa No Veo La Hora de DSports Radio. Al mismo tiempo, Balcarce contó cómo fue la reacción de los jugadores ante la decisión del Muñeco de marcharse, donde quedó claro que algunos querían sostenerlo y otros ya le habían soltado la mano.
“Varios referentes del plantel lloraron, no querían que se vaya, uno entre lágrimas pidió que lo vayan a buscar para pedirle que se quede. Otro referente habría dicho ‘ya está, que se vaya’. Un jugador de experiencia que hace mucho que no juega dijo ‘no es la muerte de nadie’. Armani, en su rol de capitán, le pidió autocrítica al plantel y dijo ‘no puede ser que cambiemos de técnico constantemente’”, sentenció el Balcarce sin dar apellidos.
El partido contra Banfield será un buen momento para ver quiénes le tienden la mano a Gallardo y quiénes no en su despedida pero también queda saber cómo sigue el vestuario luego de la partida del Muñeco, teniendo en cuenta la división de opiniones en un tema tan sensible como la continuidad del entrenador. Hay clima caliente en la interna del plantel mientras se define la llegada del nuevo técnico.
Más en GOLAZO24
Impacto total en River por el técnico que llegará gracias al gobierno de Milei
Revuelo total por el gigante de Brasil al que se iría Gallardo tras su salida de River
River en shock por lo que informaron en ESPN sobre Chacho Coudet