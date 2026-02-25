Vestuario roto: revelan la interna feroz en River tras la salida de Gallardo

Está más que claro que River arrastra un mal que viene desde el 2025 y que a pesar de haber una pretemporada en el medio y la llegada de nuevos jugadores no se pudo solucionar. El partido contra Vélez fue un punto de inflexión para Gallardo que días antes se había mostrado convencido de continuar pero luego de ver la actitud de sus dirigidos sobre todo durante el primer tiempo definió la que situación no daba para más.