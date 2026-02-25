River en shock por lo que informaron en ESPN sobre Chacho Coudet

River Plate todavía sufre las repercusiones de la decisión que tomó Marcelo Gallardo el lunes 23 de febrero, luego de la derrota frente a Vélez Sarsfield, equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Si bien para muchos hinchas era un desenlace previsible, no deja de generar tristeza por lo que representa el Muñeco en la historia reciente del club de Núñez.
En cuanto a su posible reemplazante, en ESPN brindaron detalles sobre Eduardo Chacho Coudet que podrían tener fuerte repercusión en el mundo millonario.
El último partido de Marcelo Gallardo en River
El pasado domingo 22 de febrero, River Plate cayó ante Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El rendimiento del Millonario ya venía siendo bajo y eso llevó a Marcelo Gallardo a tomarse algunas horas para evaluar su continuidad en el cargo. Finalmente, el Muñeco decidió dar un paso al costado y lo comunicó al día siguiente, lunes 23, a través de un video publicado por el club.
El último partido de Gallardo en River será este jueves 26 de febrero, cuando el equipo reciba a Banfield en el estadio Monumental desde las 19:15, por la séptima fecha del Apertura.
Más allá de la ovación que seguramente recibirá el entrenador por parte de los hinchas, también será interesante observar cómo reaccionan los más de 80 mil espectadores ante los futbolistas.
El “velo protector” que representaba el DT ya no estará y quedará por verse si el próximo entrenador logra levantar al plantel tanto en lo anímico como en lo futbolístico.
ESPN e información sobre Chacho Coudet
Quien aparece con mayores chances de convertirse en el nuevo entrenador de River Plate es Eduardo Coudet, actualmente al frente del Deportivo Alavés.
Todo indica que el ex Rosario Central sería el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo, aunque todavía restan resolver algunas cuestiones formales.
En ese sentido, el periodista Juan Patricio Balbi aseguró en ESPN: “Yo creo que, de no mediar inconvenientes, Chacho Coudet va a ser el nuevo entrenador de River porque él ya dio el ok para avanzar. Está muy interesado en volver a Argentina para dirigir a River”.
Según trascendió, ya existen conversaciones informales, pero se esperaría a que pase el partido del jueves 26 de febrero para avanzar con una propuesta formal.
Un detalle no menor es que Coudet no cuenta con cláusula de salida en el club español, por lo que debería renunciar o llegar a un acuerdo económico para rescindir su contrato.
Entre las otras alternativas que se mencionan aparecen Hernán Crespo, Pablo Aimar, Diego Placente y Gabriel Milito. Sin embargo, todo hace indicar que Coudet es el principal apuntado.
De cara al próximo compromiso, el lunes 2 de marzo, podría hacerse cargo interinamente Marcelo Escudero. Luego, teniendo en cuenta la suspensión de la fecha 9, River tendría margen para cerrar la llegada del nuevo entrenador antes del siguiente encuentro.
