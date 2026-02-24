Chacho Coudet confirmó su decisión ante la oferta de River

Finalmente se concretó la partida de Marcelo Gallardo, quien decidió ponerle fin a su segundo ciclo como entrenador de River en medio de un presente deportivo sumamente negativo. El apuntado de Stéfano Di Carlo para reemplazarlo es Chacho Coudet, quien ya comunicó su decisión en medio de su presente en el Deportivo Alavés.
La salida de Gallardo era esperable por la seguidilla de derrotas pero de todas maneras tomó de sobresalto a la dirigencia. El jueves será la última presentación de River con el Muñeco en el banco de suplentes y en el mientras tanto comenzó el operativo para cerrar lo más rápido posible a un reemplazo. El nombre que generó consenso total en la cúpula directiva del Millonario es Chacho Coudet.
El momento es bastante inoportuno ya que Chacho Coudet ahora mismo se encuentra trabajando en el Alavés de España donde logró asentarse en el puesto más allá de estar peleando el descenso en LaLiga. La dirección deportiva de la entidad lo valoran y mucho y de hecho tenían la intención de renovarle el contrato en caso de que logre la salvación.
Chacho Coudet le dijo que sí a River
Hasta hace algunas horas desde las entrañas de Alavés indicaban que no había chance que Coudet se marche pero llegó el llamado de River y los cimientos se movieron en el club español. Stéfano Di Carlo ya se comunicó con el agente de Chacho para expresarle el interés concreto de contratarlo y más tarde se dio una comunicación directa con el entrenador para decirle directamente que lo quieren y que es el elegido.
Nicolás Distasio dio precisiones sobre esta situación y dejó en claro cuál es la decisión del Chacho ante el llamado de Di Carlo. “Si River le hace el ofrecimiento formal, Coudet viene enseguida”, indicó el periodista en ESPN. Lo que sí está claro es que el entrenador no quiere irse de mala manera de Alavés teniendo en cuenta que restan 13 fechas para el final de temporada.
Una cuestión importante a tener en cuenta es que Coudet no tiene cláusula de salida, por lo que River y el propio entrenador deberían sentarse a negociar con la dirigencia de Alavés para resolver una salida. Con el OK del DT, la idea de Stéfano Di Carlo es acelerar durante le fin de semana para que la semana que viene se dé su llegada.
