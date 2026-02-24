Chacho Coudet confirmó su decisión ante la oferta de River

image

Chacho Coudet le dijo que sí a River

Hasta hace algunas horas desde las entrañas de Alavés indicaban que no había chance que Coudet se marche pero llegó el llamado de River y los cimientos se movieron en el club español. Stéfano Di Carlo ya se comunicó con el agente de Chacho para expresarle el interés concreto de contratarlo y más tarde se dio una comunicación directa con el entrenador para decirle directamente que lo quieren y que es el elegido.