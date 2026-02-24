urgente24
El nuevo amor de Macri: Yanina Latorre reveló con quién sale el expresidente

La conductora de Sálvese quien pueda contó que Mauricio Macri habría iniciado una relación sentimental con la exnovia del cantante Gustavo Cerati.

24 de febrero de 2026 - 10:47
El nuevo amor de Macri: Yanina Latorre reveló con quién sale el exmandatario nacional.

Foto: Captura de video X 24/02/2026

El expresidente Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se asegurara que inició un romance con la modelo Chloé Bello, exnovia del músico Gustavo Cerati. La versión indica que la relación es muy reciente, pero que ambos ya comenzaron a mostrarse juntos en distintos ámbitos.

La información fue revelada por Yanina Latorre al aire del ciclo Sálvese quien pueda, por América TV. Según contó la conductora, el vínculo habría comenzado tras un mensaje que la modelo le envió al expresidente, en un contexto en el que él mantenía contacto con otras mujeres.

Yanina Latorre anunci&oacute; que el expresidente inici&oacute; un romance con la modelo Chlo&eacute; Bello.

Yanina Latorre anunció que el expresidente inició un romance con la modelo Chloé Bello.


De acuerdo con el relato televisivo, el exmandatario nacional no respondió de inmediato, pero con el correr de los días el intercambio prosperó. “Están saliendo hace una semanita. Se ven, se mostraron y van a concurrir juntos a un par de eventos”, afirmó Latorre, dando por confirmado el incipiente romance.

La noticia llega semanas después de que el ingeniero y Juliana Awada anunciaran su separación a mediados de enero. Sobre las dudas iniciales del empresario, la comunicadora explicó que habrían estado vinculadas a la diferencia de edad y al perfil de la modelo, marcado por su estilo de vida y episodios personales del pasado.

La reacción de Macri tras el rumor de romance entre el rey Felipe y Juliana Awada

Es preciso recordar que durante la tarde del lunes (23/02) desde Intrusos lanzaron el rumor de que el Rey y Juliana Awada estarían comenzando una relación sentimental.

Según el conductor Rodrigo Lussich, los rumores circulan en “lo más alto de la política, la economía y el mundo diplomático”, e incluso aluden a una presunta separación de Letizia Ortiz.

También se mencionó que el eventual anuncio de divorcio se postergaría hasta la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor de Borbon, quien ya tiene 20 años.

Las versiones comenzaron a circular tras comentarios en televisión y rápidamente escalaron en el ámbito político y empresarial, generando todo tipo de especulaciones. Hasta el momento, no existe confirmación oficial que respalde la versión aunque rápidamente Yanina Latorre lanzó el nuevo romance de Mauricio Macri.

