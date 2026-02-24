El nuevo amor de Macri: Yanina Latorre reveló con quién sale el expresidente

La noticia llega semanas después de que el ingeniero y Juliana Awada anunciaran su separación a mediados de enero. Sobre las dudas iniciales del empresario, la comunicadora explicó que habrían estado vinculadas a la diferencia de edad y al perfil de la modelo, marcado por su estilo de vida y episodios personales del pasado.

La reacción de Macri tras el rumor de romance entre el rey Felipe y Juliana Awada

Es preciso recordar que durante la tarde del lunes (23/02) desde Intrusos lanzaron el rumor de que el Rey y Juliana Awada estarían comenzando una relación sentimental.

Según el conductor Rodrigo Lussich, los rumores circulan en “lo más alto de la política, la economía y el mundo diplomático”, e incluso aluden a una presunta separación de Letizia Ortiz.

También se mencionó que el eventual anuncio de divorcio se postergaría hasta la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor de Borbon, quien ya tiene 20 años.

Las versiones comenzaron a circular tras comentarios en televisión y rápidamente escalaron en el ámbito político y empresarial, generando todo tipo de especulaciones. Hasta el momento, no existe confirmación oficial que respalde la versión aunque rápidamente Yanina Latorre lanzó el nuevo romance de Mauricio Macri.



---------------------

Más noticias en Urgente24:

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."

Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes