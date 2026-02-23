Wanda Nara rompió el silencio ante los rumores que señalan que podría ir presa

Wanda Nara quedó en medio del fuego cruzado tras una final bajo sospecha

Por otro lado, es preciso recordar que en la actualidad arde Telefe tras una grabación explosiva de MasterChef Celebrity que terminó con gritos, portazo y una acusación de arreglo que sacudió al canal. Una figura eliminada, convencida de que llegaba a la final, estalló contra la producción y amenazó con no presentarse a la gala decisiva. En el centro de la tormenta quedó Wanda Nara, conductora del ciclo. La final, aún antes de salir al aire, ya nació bajo sospecha.

El escándalo se conoció en Lape Club Social Informativo en América TV, donde la periodista Paula Varela dio detalles de una noche caliente. “Como en toda final de reality, se picó todo”, aseguró. Según relató, el participante eliminado gritó “acá hay arreglo” antes de abandonar el estudio. Y lanzó una frase que encendió todas las alarmas: “No voy a venir a la grabación de la final”.

En el canal interpretan el exabrupto no solo como un berrinche, sino como un posible incumplimiento con consecuencias legales y de imagen. Acusar de favoritismo a un formato que vive de su credibilidad toca un nervio sensible. Puertas adentro, el malestar todavía retumba.

Como si faltara algo, el comunicador Guido Záffora reveló en redes que uno de los finalistas se retiró “en pedo” del festejo de cierre, sembrando nuevas dudas. Aunque la final se habría grabado con normalidad, el foco ya no está en los platos. En el canal de las pelotas saben que el verdadero desafío ahora es recuperar la confianza del público.

