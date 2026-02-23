Actualmente Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser señalada en una causa por la promoción de apuestas ilegales. Según se informó en julio de 2025, la empresaria estaría siendo investigada por la Justicia una presunta reincidencia en la difusión de casinos online no autorizados.
ANTE LA MIRA DE LA JUSTICIA
Wanda Nara rompió el silencio ante los rumores que señalan que podría ir presa
Luego de ser consultada por su presunto conflicto judicial, Wanda Nara negó haber promocionado apuestas ilegales y habló de acusaciones falsas.
La versión fue expuesta por la panelista Noelia Santone del ciclo Infama, emitido por América TV. “Wanda Nara está siendo investigada en una causa donde se la involucra por reincidir en la promoción de apuestas ilegales”, dijo generando fuerte repercusión.
Al ser abordada por las cámaras del programa cuando se disponía a retirarse en su auto, la conductora de MasterChef Celebrity respondió con firmeza. “Nunca lo hice, nunca tuve ningún problema ni hice promoción de apuestas ilegales, no lo comparto”, explicó, visiblemente molesta por la consulta.
Además, sumó que solo promociona marcas vinculadas a producciones en las que trabaja o contratos previamente firmados, asegurándose de que se trate de plataformas legales. “En un montón de cosas me involucran que no son verdad”, cerró, negando rotundamente cualquier conflicto judicial vigente.
Wanda Nara quedó en medio del fuego cruzado tras una final bajo sospecha
Por otro lado, es preciso recordar que en la actualidad arde Telefe tras una grabación explosiva de MasterChef Celebrity que terminó con gritos, portazo y una acusación de arreglo que sacudió al canal. Una figura eliminada, convencida de que llegaba a la final, estalló contra la producción y amenazó con no presentarse a la gala decisiva. En el centro de la tormenta quedó Wanda Nara, conductora del ciclo. La final, aún antes de salir al aire, ya nació bajo sospecha.
El escándalo se conoció en Lape Club Social Informativo en América TV, donde la periodista Paula Varela dio detalles de una noche caliente. “Como en toda final de reality, se picó todo”, aseguró. Según relató, el participante eliminado gritó “acá hay arreglo” antes de abandonar el estudio. Y lanzó una frase que encendió todas las alarmas: “No voy a venir a la grabación de la final”.
En el canal interpretan el exabrupto no solo como un berrinche, sino como un posible incumplimiento con consecuencias legales y de imagen. Acusar de favoritismo a un formato que vive de su credibilidad toca un nervio sensible. Puertas adentro, el malestar todavía retumba.
Como si faltara algo, el comunicador Guido Záffora reveló en redes que uno de los finalistas se retiró “en pedo” del festejo de cierre, sembrando nuevas dudas. Aunque la final se habría grabado con normalidad, el foco ya no está en los platos. En el canal de las pelotas saben que el verdadero desafío ahora es recuperar la confianza del público.
