Rutas privadas: 3.900 kilómetros más para el negocio de los peajes

Los trazos que serán asignados a manos privadas son las rutas nacionales 9, 19, 34, 18, 12, 34, 66, 1V66, A016, 16, 105, 11 y 7.

Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, el cual hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios. Asimismo, Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, indicó el Gobierno. Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, el cual hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios. Asimismo, Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, indicó el Gobierno.

Si bien las empresas concesionarias no accederán a recursos públicos de manera directa, si está contemplada la financiación para obras iniciales por parte del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior).

Para generar rédito económico, las empresas tendrán la posibilidad de instalar cabinas de peaje, generar infraestructura comercial alrededor de las rutas y otros negocios.

inversion-publica-obras-provincia-Santa-Fe.jpg Concesionarios privados se encargarán de mantener las rutas en Argentina.

Rutas detonadas

La Red Federal de Concesiones llegó como respuesta oficial al grave deterioro de las rutas a lo largo y ancho del país. Con varios años sin mantenimiento, los principales tramo de comercio nacional e internacional vieron acelerado el derrumbe de la carpeta asfáltica, la paralización de obras, la falta de mantenimiento y señalización, y muchos otros problemas que representan riesgos serios a la seguridad vial.

De momento, el tramo más avanzado en el nuevo sistema es el Tramo Oriental, donde los nuevos concesionarios comenzaron los primeros trabajos de recuperación y mantenimiento, al igual que la reparación y reconstrucción de cabinas de peaje.

Más noticias en Urgente24:

¿La DEA o México? Nemesio Oseguera, capo de Jalisco Nueva Generación murió durante un traslado (?)

China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink

Científicos: La proteína que podría retardar la pérdida de memoria en el Alzheimer

Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"