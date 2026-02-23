El plan de privatización de rutas en Argentina tuvo un nuevo hito en las últimas horas con el llamado a licitación para la concesión de 3.900 kilómetros nuevos que pasarán a tener peajes. Se trata de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones ejecutada por el Ministerio de Economía.
ETAPA III
Rutas privadas: 3.900 kilómetros más para el negocio de los peajes
El pase de rutas a concesionarias privadas avanza. El Gobierno lanzó una nueva licitación, la más extensa hasta ahora.
La licitación, nacional e internacional, espera despertar el interés de empresas del mercado privado para la explotación, mantenimiento, ampliación y mejora de varios trazos de jurisdicción nacional. Todo ello en el marco de la desarticulación de Vialidad Nacional y Corredores Viales, dos dependencias nacionales que hasta ahora estaban encargadas de las tareas mencionadas.
Hasta ahora, el Gobierno nacional pudo ejecutar la concesión de la Etapa I (Tramo Oriental y Tramo Conexión), mientras que la Etapa II se encuentra en proceso de asignación.
Rutas privadas y sin subsidios directos
En cuanto a la Etapa III, la misma comprende los tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. De esa manera, se ven afectadas rutas que cruzan las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes y Mendoza.
Los trazos que serán asignados a manos privadas son las rutas nacionales 9, 19, 34, 18, 12, 34, 66, 1V66, A016, 16, 105, 11 y 7.
Si bien las empresas concesionarias no accederán a recursos públicos de manera directa, si está contemplada la financiación para obras iniciales por parte del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior).
Para generar rédito económico, las empresas tendrán la posibilidad de instalar cabinas de peaje, generar infraestructura comercial alrededor de las rutas y otros negocios.
Rutas detonadas
La Red Federal de Concesiones llegó como respuesta oficial al grave deterioro de las rutas a lo largo y ancho del país. Con varios años sin mantenimiento, los principales tramo de comercio nacional e internacional vieron acelerado el derrumbe de la carpeta asfáltica, la paralización de obras, la falta de mantenimiento y señalización, y muchos otros problemas que representan riesgos serios a la seguridad vial.
De momento, el tramo más avanzado en el nuevo sistema es el Tramo Oriental, donde los nuevos concesionarios comenzaron los primeros trabajos de recuperación y mantenimiento, al igual que la reparación y reconstrucción de cabinas de peaje.
