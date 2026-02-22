Milei deja correr la tasa y la City opera a ciegas

El punto político

El diagnóstico central de 1816 es directo, el BCRA podría reducir la volatilidad con un corredor de tasas o con intervención más sistemática, pero no lo hace. Hoy existe un piso, con un suelo cercano a 20%, mientras que el techo queda librado a decisiones discrecionales, lo que deja la puerta abierta a saltos bruscos tras eventos de caja.

image

En esa lógica, la tasa overnight puede ubicarse en 20% o 25% y, en episodios puntuales, escalar por encima de 40%, sin que aparezca una reacción consistente para evitarlo.

Costos concretos para la City

El informe remarca tres efectos inmediatos, plazos más cortos en carteras y licitaciones, mayor prima de incertidumbre en la tasa y un canal de crédito más frágil, con riesgo de deterioro de cartera si el sesgo contractivo se sostiene con sobresaltos en la liquidez.

image

Por todo esto, mientras el Gobierno se mantenga cómodo con el esquema y el BCRA no marque un corredor creíble, la volatilidad de la tasa seguirá funcionando como parte del régimen, no como una anomalía.

Más noticias en Urgente24:

Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'

"En el último año se produjeron 5 suicidios de policías santafesinos y luego evitamos un 6to caso"

Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla

IPC de enero en 2,9%: La inflación acumuló 8 meses de suba