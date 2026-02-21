El tablero geopolítico en América Latina registra un giro histórico. Según fuentes cercanas al proceso, agentes de inteligencia, asesores militares y personal médico de Cuba han comenzado a abandonar Venezuela. Esta salida se produce mientras el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, enfrenta presión de Donald Trump para desmantelar la alianza Caracas-La Habana.
ÉXODO DE MILICIAS CUBANAS
Exclusiva Reuters: Trump presiona y logra que militares y asesores cubanos abandonen Venezuela
Fuentes confirman la salida de asesores cubanos y cambios en la seguridad de Delcy Rodríguez. Trump busca poner fin a la alianza Caracas-La Habana.
Cuba: El fin de la Guardia Pretoriana
A diferencia de las gestiones de Hugo Chávez y el depuesto Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha decidido confiar su seguridad personal exclusivamente a guardaespaldas venezolanos. Este cambio marca el fin de una era de influencia directa de las fuerzas de élite cubanas en el círculo de poder más íntimo del Palacio de Miraflores.
- Bajas militares: Cuba confirmó la muerte de 32 efectivos en la operación estadounidense que capturó a Maduro el pasado 3 de enero.
- Purga en la DGCIM: Asesores cubanos han sido removidos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, unidad clave para el control político interno.
- Vuelos de repatriación: Se han reportado traslados constantes de personal desde Venezuela hacia la isla en las últimas semanas.
La estrategia de Donald Trump: Asfixia económica y diplomática
La Casa Blanca ha sido tajante: el intercambio de petróleo venezolano por "servicios de seguridad" cubanos debe terminar. Desde diciembre, Washington mantiene un bloqueo sobre los envíos de crudo a la isla, lo que ha generado una crisis energética crítica en Cuba.
"Rodríguez está actuando con cautela. Quiere mantener a los cubanos a distancia hasta consolidar su poder, sin romper totalmente los puentes de inmediato", señala Frank Mora, exembajador ante la OEA.
Pese a la retirada visible, expertos advierten que la huella de La Habana no desaparecerá de la noche a la mañana. Informes indican que agentes encubiertos permanecen en el país monitoreando la transición política. Además, Reuters aseguró que parte del personal médico continúa operando, aunque con logística limitada tras la reapertura parcial del espacio aéreo.
Finalmente, una resistencia integrada por profesores cubanos mantienen presencia en la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES).
