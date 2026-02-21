Exclusiva Reuters: Trump presiona y logra que militares y asesores cubanos abandonen Venezuela

image El presidente Donald Trump celebra el desmantelamiento de la influencia cubana en Venezuela, marcando el fin del intercambio de 'servicios de seguridad' por petróleo y consolidando un giro histórico en la geopolítica de América Latina."

Cuba: El fin de la Guardia Pretoriana

A diferencia de las gestiones de Hugo Chávez y el depuesto Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha decidido confiar su seguridad personal exclusivamente a guardaespaldas venezolanos. Este cambio marca el fin de una era de influencia directa de las fuerzas de élite cubanas en el círculo de poder más íntimo del Palacio de Miraflores.