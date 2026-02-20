El anuncio de Donald Trump sobre extraterrestres que agita todo

Y agregó: "Escuché que tiene un discurso preparado y que, cuando llegue el momento indicado, lo va a sacar y hablará de algo relacionado con algún tipo de vida extraterrestre".

Dos días después, el mandatario ha ordenado al gobierno liberar archivos relacionados con posibles formas de vida extraterrestre.

Específicamente, en una publicación en Truth Social, el presidente escribió este jueves 19/02:

“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis), así como cualquier y toda otra información conectada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

Sin embargo, algunos cuestionan el anuncio del presidente. "La orden de Trump de publicar evidencia de extraterrestres oscurece la búsqueda científica de vida extraterrestre", apunta Scientific American, la revista de divulgación científica más antigua de EE. UU.

Incluso, hay quienes creen que es una maniobra para distraer a la gente de la situación en Estados Unidos.

EXTRETERRESTRES Extraterrestres ¿Existen o no?

¿Qué dijo Obama sobre los extraterrestres?

La orden de Trump se produce tras los comentarios de Obama en un podcast del periodista Brian Tyler Cohen, 'No Lie With Brian Tyler Cohen'.

Entre otras cosas, el expresidente fue consultado sobre si los extraterrestres son reales, y su respuesta se hizo viral.

"Son reales, pero yo no los he visto", afirmó Obama. "No vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!".

Sin embargo, después intentó aclarar en Instagram que se refería a una probabilidad estadística.

"El universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera", escribió el expresidente. "Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas".

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, Trump criticó los dichos del expresidente y aseguró que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".

En ese contexto, y ante el revuelo mundial que generó Obama, el presidente de Estados Unidos dio la orden desclasificación.

Y dijo a los reporteros acerca de los extraterrestres: "No sé si son reales o no". ¿Lo sabremos?

