Un extraño suceso ocurrió este viernes (20/02) en la Escuela Superior de Gendarmería en el Bajo porteño, cuando una explosión dejó a 4 efectivos heridos. Si bien las versiones periodísticas hablaban de tres paquete bomba, se conoció ahora que era sólo uno, que había llegado por encomienda hace 4 meses.
3 HERIDOS
Explosión en escuela de Gendarmería: Todo lo que se sabe hasta ahora
Tres personas resultaron heridas en la Escuela Superior de Gendarmería luego de que explotara un paquete bomba, recibido hace 4 meses. La última información.
Dicho paquete, que estaba dirigido al ex comandante mayor Diego Gasparutti -director de la institución entre 2021 y 2022-, había sido guardado en un depósito del edificio ubicado en Paseo Colón 533 durante todo ese tiempo. Y hoy, cuando Gasparutti fue al edificio a saludar a al actual director del establecimiento, el comandante mayor Morillo, se lo entregaron.
De acuerdo a lo relatado en C5N, Gasparutti se sentó y, mientras dialogaba con el nuevo director, abrió el paquete, que estalló inmediatamente. Ellos dos fueron los dos más afectados por la explosión.
“Dos heridos fueron trasladados al Hospital Argerich por el SAME, sin riesgo de vida, mientras que un tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro”, indicó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa.
Y se agregó: “De manera preventiva se evacuaron a 320 personas, 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525″.
El hecho ocurrió a las 13.59, según se confirmó oficialmente. El edificio fue evacuado y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue cerrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se hizo presente en el lugar pero se retiró minutos después sin hacer declaraciones a los medios. Sí se supo que por expreso pedido de la ministra, nadie estará autorizado a hablar hasta que se esclarezcan los hechos.
-----------
Otras noticias en Urgente24:
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes
Falleció el actor Eric Dane por ELA y dejó una lección que incomoda a todo Hollywood