Explosión en escuela de Gendarmería: Todo lo que se sabe hasta ahora

El hecho ocurrió a las 13.59, según se confirmó oficialmente. El edificio fue evacuado y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue cerrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se hizo presente en el lugar pero se retiró minutos después sin hacer declaraciones a los medios. Sí se supo que por expreso pedido de la ministra, nadie estará autorizado a hablar hasta que se esclarezcan los hechos.

