Para Feinmann es un "ataque terrorista subversivo" y para La Derecha Diario, Montoneros K (¡...!)

Diego Gasparutti

El ya jubilado comandante mayor Diego Gasparutti era el destinatario del paquete. Él fue director de la Escuela Superior de Gendarmería en 2021 a 2022, y concurrió a saludar al actual director porque mañana 21/02 es el Día de la Gendarmería Nacional.

En el lugar le dijeron que había un paquete para él, que había llegado en diciembre.

Él lo llevó al piso 11, donde lo abrió, y recibió la explosión, motivo por el que fue trasladado al Argerich.

A las 13:24 se recibió el llamado al 911, que dio intervención a la Policía de la Ciudad, SAME y Bomberos de la Ciudad, ante la explosión de una encomienda en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el edificio de Paseo Colón.

2 personas trasladadas al Hospital Argerich con quemaduras leves. Otra persona recibió control clínico y otra fue asistida con oxígeno. Las 4 fuera de peligro.

La investigación está en curso para determinar el origen y las circunstancias del hecho.

Estanislao Guerra desde @fcaber a lo publicado en redes sociales como ilustración del hecho: "El paquete que muestran es el que fue dirigido en su momento a Nicolás Pino, Pte de la SRA."

paquete

Embed Un claro ATAQUE TERRORISTA, SUBVERSIVO. Cuatro agentes heridos tras una explosión en la Escuela de Gendarmería: investigan un paquete sospechoso - Infobae https://t.co/esaYURXVy5 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) February 20, 2026

Embed | #URGENTE ¿VOLVIERON LOS MONTONEROS?: En simultáneo a la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería, encontraron un paquete bomba en el centro de distribución de Mercado Libre en Villa Celina y tuvieron que evacuar a todos los trabajadores. pic.twitter.com/bjVeYtkgeX — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 20, 2026

--------------------------

Más contenidos en Urgente24:

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia