Para Eduardo Feinmann no hace falta el trabajo de peritos e investigadores. El paquete bomba en Gendarmería Nacional ya tiene una explicación contudente. En su cuenta en X @edufeiok posteó: "Un claro ATAQUE TERRORISTA, SUBVERSIVO.".
PAQUETE BOMBA EN GENDARMERIA
Para Feinmann es un "ataque terrorista subversivo" y para La Derecha Diario, Montoneros K (¡...!)
La carta llevaba 4 meses en Gendarmería pero explotó ahora. Eduardo Feinmann dijo "ataque terrorista subversivo". La Derecha Diario, Montoneros K.
El se refirió al título de Infobae.com/: "4 agentes heridos tras una explosión en la Escuela de Gendarmería: investigan un paquete sospechoso".
Su especialista en temas judiciales, el abogado Gabriel Iezzi fue más cauteloso: "En un edificio de Gendarmería Nacional, ubicado en Paseo Colón 535, detonó un paquete explosivo en el piso 11. Otros dos paquetes, que también fueron recibidos, no se abrieron."
En cambio la web mileísta La Derecha Diario, de Javier Negre, posteó: "#URGENTE ¿VOLVIERON LOS MONTONEROS?: Terroristas kirchneristas enviaron una carta bomba a la Escuela Superior de Gendarmería Nacional. Hay dos gendarmes heridos."
Entre sus lectores ocurrieron comentarios acerca de que los ex Montoneros "no se fueron nunca", "gobernaron 20 años", etc. etc.
Diego Gasparutti
El ya jubilado comandante mayor Diego Gasparutti era el destinatario del paquete. Él fue director de la Escuela Superior de Gendarmería en 2021 a 2022, y concurrió a saludar al actual director porque mañana 21/02 es el Día de la Gendarmería Nacional.
En el lugar le dijeron que había un paquete para él, que había llegado en diciembre.
Él lo llevó al piso 11, donde lo abrió, y recibió la explosión, motivo por el que fue trasladado al Argerich.
A las 13:24 se recibió el llamado al 911, que dio intervención a la Policía de la Ciudad, SAME y Bomberos de la Ciudad, ante la explosión de una encomienda en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el edificio de Paseo Colón.
2 personas trasladadas al Hospital Argerich con quemaduras leves. Otra persona recibió control clínico y otra fue asistida con oxígeno. Las 4 fuera de peligro.
La investigación está en curso para determinar el origen y las circunstancias del hecho.
Estanislao Guerra desde @fcaber a lo publicado en redes sociales como ilustración del hecho: "El paquete que muestran es el que fue dirigido en su momento a Nicolás Pino, Pte de la SRA."
