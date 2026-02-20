El Trece prepara un fuerte movimiento para no quedarse mirando cómo se le escapa el prime time ante Telefe, y en esa jugada aparece Guido Kaczka con un regreso que promete repercusión. ¿Alcanza con traer a una estrella internacional de renombre o será una apuesta que puede dejar expuestas varias cuentas pendientes?
ES LA HORA, ES LA HORA
El Trece, desesperado por el rating, suma una estrella internacional bomba
El Trece no se quiere dejar vencer por Telefe y va a incorporar a una reconocida figura internacional en su próxima gran apuesta. ¿Alcanza para zafar este año?
La filtración que confirmó que El Trece va por todo
Allá por enero, el periodista Juan Etchegoyen había anticipado que Guido Kaczka volvería en marzo con un formato completamente renovado y, según sus palabras, "tendrá un jurado muy calificado con nombres importantes". Nadie dentro del medio tomó esas palabras a la ligera porque el conductor viene de temporadas con resultados irregulares y el canal necesita un golpe de efecto que ordene la franja nocturna.
La confirmación llegó semanas después en SQP, por América TV, en un accidentado enigmático durante el programa conducido por Yanina Latorre. La esposa de Diego Latorre quiso sostener el suspenso, pero la panelista Majo Martino la descolocó en vivo y reveló el nombre de esta figura con un comentario que se volvió viral: "Te lo dije antes de empezar: ibas a arruinar el enigmático", le lanzó la conductora. Y lo arruinó, puesto que la figura internacional que se suma al jurado es nada menos que Xuxa.
Según contó Yanina al aire, la brasileña vendrá una vez por mes al país y grabará "cuatro o cinco programas" en cada visita, lo que implica una logística importante y una inversión que no se hace si no hay expectativa real de retorno. Además, se supo que compartirá jurado con Abel Pintos, Ángela Leiva y La Mona Jiménez.
El refuerzo de Guido Kaczka para pelearle el prime time a Telefe
La llegada de Xuxa no es tan solo una jugada emotiva para quienes crecieron viéndola en los 90, es también una decisión estratégica en un contexto donde la televisión abierta perdió centralidad frente al streaming y necesita volver a generar sensación de evento, de cita obligada, de algo que pase en vivo y que al día siguiente se comente en redes y en el trabajo.
El Trece sabe que no alcanza con formatos correctos, necesita nombres que funcionen como anzuelo, y Xuxa tiene ese peso que trasciende el recuerdo infantil, porque logró sostenerse como figura pública en Brasil, adaptarse a las nuevas plataformas y administrar su imagen con inteligencia, algo que no todos los íconos pudieron hacer.
Por su parte, esta apuesta también pone presión sobre Guido Kaczka, que deberá integrar a una figura internacional en un formato nacional sin que quede como un injerto forzado, porque el público hoy es mucho más exigente y detecta rápido cuando algo es puro marketing, y ahí está el desafío real: que la química sea auténtica y que el jurado tenga dinámica propia.
En definitiva, El Trece está jugando fuerte porque no tiene margen para medias tintas, y la presencia de Xuxa en el estudio indica que el canal decidió arriesgar para volver a competir en serio, algo que la televisión argentina necesita si no quiere resignarse a ser apenas ruido de fondo.
