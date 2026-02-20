El Trece, desesperado por el rating, suma una estrella internacional bomba

El Trece sabe que no alcanza con formatos correctos, necesita nombres que funcionen como anzuelo, y Xuxa tiene ese peso que trasciende el recuerdo infantil, porque logró sostenerse como figura pública en Brasil, adaptarse a las nuevas plataformas y administrar su imagen con inteligencia, algo que no todos los íconos pudieron hacer.

image El Trece apuesta a la nostalgia como estrategia para recuperar la centralidad en el prime time. La clave será que la figura internacional encaje con Guido Kaczka y el formato.

Por su parte, esta apuesta también pone presión sobre Guido Kaczka, que deberá integrar a una figura internacional en un formato nacional sin que quede como un injerto forzado, porque el público hoy es mucho más exigente y detecta rápido cuando algo es puro marketing, y ahí está el desafío real: que la química sea auténtica y que el jurado tenga dinámica propia.

En definitiva, El Trece está jugando fuerte porque no tiene margen para medias tintas, y la presencia de Xuxa en el estudio indica que el canal decidió arriesgar para volver a competir en serio, algo que la televisión argentina necesita si no quiere resignarse a ser apenas ruido de fondo.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran