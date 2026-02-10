Polémica en El Trece: Mirtha Legrand reclamó por su cocinera y Adrián Suar contestó tajante

El panelista Santiago Riva Roy fue quien se animó a hacer la consulta por WhatsApp y rápidamente dio con la contestación del gerente de programación de la señal televisiva. Sin embargo, lejos de aclarar la situación señaló que no sabe que pasará.

Asimismo, posteriormente admitió que su intención es que la especialista en gastronomía vuelva a sumarse al ciclo televisivio y se mostró esperanzado al sumar: "Creo que lo vamos a solucionar".

Qué dijo Jimena Monteverde tras dejar el programa de Mirtha Legrand

Por su parte, Jimena Monteverde rompió el silencio tras la polémica que se desató su salida del programa de Mirtha Legrand y expresó su tristeza al respecto al hablar públicamente luego de que el tema generara un fuerte revuelo en El Trece.

En diálogo con el programa A La tarde por la pantalla de América TV, fue sincera al referirse a la situación y al vínculo con la diva: “Estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”.

Explicó que su alejamiento del ciclo no respondió a una decisión personal, sino a una cuestión laboral. Según detalló, la superposición de horarios entre ambos programas volvió imposible cumplir con los dos compromisos.

“Justo se superpone en el exacto horario”, indicó sobre las grabaciones del histórico ciclo y la emisión en vivo de su propio programa, una apuesta fuerte de la señal televisiva de Clarín en la pelea por la audiencia local.

