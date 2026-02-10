La salida de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand por la pantalla de El Trece generó revuelo en el mundo del espectáculo y image , quien expresó públicamente su tristeza y malestar con las autoridades del canal, y en esta ocasión salió a responder Adrián Suar.
ESTALLÓ LA INTERNA
Polémica en El Trece: Mirtha Legrand reclamó por su cocinera y Adrián Suar contestó tajante
La conductora expresó su malestar con las autoridades de El Trece y el histórico productor dejó un mensaje que abre expectativas al respecto.
Pepe Ochoa mediante el programa que conduce por el canal de streaming Bondi aprovechó para mostrar la respuesta que obtuvieron por parte del histórico productor. De ante mano, el periodista aclaró que la diva tiene "sus mañas" sobre su equipo de trabajo y la cocinera no es ajena. "Tiene todo un séquito de gente con la que Mirtha se siente confiada y cuidada", aclaró.
El panelista Santiago Riva Roy fue quien se animó a hacer la consulta por WhatsApp y rápidamente dio con la contestación del gerente de programación de la señal televisiva. Sin embargo, lejos de aclarar la situación señaló que no sabe que pasará.
Asimismo, posteriormente admitió que su intención es que la especialista en gastronomía vuelva a sumarse al ciclo televisivio y se mostró esperanzado al sumar: "Creo que lo vamos a solucionar".
Qué dijo Jimena Monteverde tras dejar el programa de Mirtha Legrand
Por su parte, Jimena Monteverde rompió el silencio tras la polémica que se desató su salida del programa de Mirtha Legrand y expresó su tristeza al respecto al hablar públicamente luego de que el tema generara un fuerte revuelo en El Trece.
En diálogo con el programa A La tarde por la pantalla de América TV, fue sincera al referirse a la situación y al vínculo con la diva: “Estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”.
Explicó que su alejamiento del ciclo no respondió a una decisión personal, sino a una cuestión laboral. Según detalló, la superposición de horarios entre ambos programas volvió imposible cumplir con los dos compromisos.
“Justo se superpone en el exacto horario”, indicó sobre las grabaciones del histórico ciclo y la emisión en vivo de su propio programa, una apuesta fuerte de la señal televisiva de Clarín en la pelea por la audiencia local.
