Alerta de científicos: Por qué Islandia podría acabar como un glaciar

Islandia sería por mucho uno de los territorios más afectados, al descender peligrosamente las temperaturas y provocar una edad de hielo moderna.

“En ese momento, Islandia sería un glaciar gigante”, advierte Hildigunnur Thorsteinsson, director general de la Oficina Meteorológica de Islandia, apunta The Washington Post en un reportaje.

Aunque parece imposible, este escenario ha dejado de ser fantasía.

"Podría ser insoportable vivir aquí si se cumple el peor escenario", dijo a The Washington Post Jóhann Páll Jóhannsson, ministro de Clima de Islandia.

Glaciar Antártida Hielo

Advertencia de científicos

El posible colapso de la AMOC y sus consecuencias ha sido objeto de un intenso debate entre científicos. Hay varios estudios al respecto.

Uno de los estudios más mencionados es uno publicado en agosto de 2025.

Los científicos analizaron nueve modelos con altas emisiones globales. En todos, la AMOC se debilitó y se detuvo, menciona el diario estadounidense.

Sin embargo, los investigadores encontraron algo alarmante.

Aún si el mundo cumple los objetivos del acuerdo climático de París, los modelos sugieren una probabilidad del 25 por ciento de colapso, concluyeron los investigadores.

"Da miedo", dijo Stefan Rahmstorf, oceanógrafo del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático de Alemania, quien participó en el estudio. "Fue un error asumir que la probabilidad era baja".

Islandia clasifica la AMOC como una amenaza para la seguridad nacional

En ese contexto, Islandia consideró, en octubre, el posible colapso de la AMOC como un riesgo para la seguridad nacional y la existencia.

"Es una amenaza directa para nuestra resiliencia y seguridad nacionales", declaró por correo electrónico a Reuters, el ministro de Clima de Islandia.

"Esta es la primera vez que un fenómeno específico relacionado con el clima se presenta formalmente ante el Consejo de Seguridad Nacional como una posible amenaza existencial", agregó.

En ese sentido, Islandia ha puesto a sus ministerios en alerta y coordina la respuesta para los peores escenarios, ya que los científicos advierten que la EMOC podría debilitarse o colapsar dentro de los próximos 10 a 20 años.

