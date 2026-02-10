Cuando todo parecía color de rosa y los argentinos habían encontrado la manera de ver televisión y fútbol gratis, Xuper TV dejó de funcionar de un momento para otro. Tanto esta plataforma como Magis TV ya no están disponibles pero hay algunas alternativas.
ADIÓS REPENTINO
Fin de Xuper TV y Magis: cuáles son las nuevas alternativas
Xuper TV y Magis TV son cosa del pasado tras el bloqueo que sufrieron en Argentina. Ahora muchos se preguntan cuáles son las plataformas alternativas.
Luego del acuerdo de Argentina con Estados Unidos, Xuper TV eliminó los canales argentinos de su plataforma y tras esto dejó de funcionar en el territorio nacional. Esto sigue la línea de un bloqueo a la piratería por parte de EE.UU y muchos se preguntan cómo mirar televisión o fútbol de manera gratuita a partir de ahora.
Xuper TV y Magis no van más
Hoy en día ya no existe una plataforma similar a Xuper TV, al menos por el momento. La misma fue el reemplazo de Magis y lo cierto es que seguramente no existirá otra igual. La misma permitía ver todos los canales de televisión argentinos e internacionales, además de fútbol gratis sin el pack.
Algunas alternativas para ver contenidos, que no incluyen canales de televisión, son: Pluto, Plex, Vix o Rakuten. Las mismas permiten mirar series, películas o documentales de forma gratuita. Sin embargo, no son un reemplazo exacto de Xuper TV.
Por otro lado, para los amantes del fútbol, no existe una forma legal de saltear el pack fútbol. Pelota Libre sigue su curso pero no deja de ser una plataforma ilegal que a muchos les sirve. Por el momento Xuper TV dejó de funcionar y varios están de luto porque era una opción que ganó muchísima popularidad.
-------------------------
