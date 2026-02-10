La emoción de Ricardo Darín tras el nacimiento de su nieto: "Es precioso"

Es preciso destacar que durante el embarazo, la pareja mantuvo un perfil bajo y no reveló ni el sexo ni otros detalles al respecto. Sin embargo, un posteo en las redes sociales de Clara, hermana del artista, con un bodi celeste en alusión de que se trataría de un varón.

Ricardo Darín contó cómo se imaginaba de abuelo

En septiembre del 2025 poco después que se haya hecho pública la noticia de que el Chino Darín sería padre por primera vez, Ricardo Darín contó cómo se imaginaba de abuelo tras enterarse de que se iba a agrandar la familia.

"¿Cómo te imaginás? ¿Qué tipo de abuelo vas a ser?", quiso saber la conductora Karina Mazzocco del ciclo televisivo A la tarde que se emite por la pantalla de América TV. A lo que, entre risas, el destacado artista contestó: "El peor".

Sin embargo, posteriormente se puso serio y se refirió a la importancia del hecho novedoso que ocurrió en su familia: "No sé, es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, no apurarnos y aprender".

Asimismo, después confesó que fue una "sorpresa total" y en broma dijo que su esposa Florencia Bas "se fue a vivir a otro país": "Está radicada en Paraguay. Ella siempre quiso conocer Asunción".

