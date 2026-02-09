El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra

La respuesta no se hizo esperar y llegó con la contundencia característica de quien no tiene nada que perder: "Sí, acabo de mandarles un mensaje a Suar y Codevilla que si no vuelve Jimena yo me retiro del programa". Punto final. La Chiqui puso las cartas sobre la mesa y ahora la pelota quedó picando del lado de las autoridades del canal, que seguramente no esperaban semejante declaración.

La versión de Jimena Monteverde

Ahora bien, para entender la dimensión del conflicto hay que irnos un poco más atrás. Jimena Monteverde no desapareció del mapa por capricho ni por desinterés. La realidad es que la chef está triunfando con "La cocina rebelde", su flamante programa, y ese éxito tiene un costo: la superposición de horarios.

En diálogo con "A la tarde", por América TV, Monteverde abrió su corazón y dejó en claro que la situación la desborda: "No se si no estoy más con ella". La frase quedó flotando en el aire, cargada de incertidumbre. Pero enseguida agregó: "No pude grabar porque se me superpone la grabación con el vivo. Esperemos que se arregle".

La tristeza de Jimena es palpable y genuina. "Estoy triste, porque amo a Mirtha como todo el mundo, estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar", confesó sin ocultar su angustia, al mismo tiempo que reveló: "Me enteré dos días antes, tenía organizado todo para ir a grabar".

Sin embargo, la cocinera defendió su posición con argumentos sólidos: "Fue todo sobre el momento, tenía acá planeado para grabar. Obviamente que es mi programa, estamos en vivo". No es un berrinche ni un desplante. Es la realidad de alguien que tiene compromisos propios y responsabilidades profesionales que atender. Pero lo más significativo llegó cuando decidió señalar a los verdaderos responsables de resolver el problema: "Es una cosa que escapa de mi". Traducción: que los gerentes de la señal muevan las fichas y encuentren la solución, porque el inconveniente no es de las protagonistas sino de la logística del canal.

image Mirtha Legrand y Jimena Monteverde.

Ahora todos los reflectores apuntan hacia la emisora del solcito. ¿Qué hará El Trece? ¿Cederá ante el planteo de su figura más emblemática o mantendrá la estructura actual arriesgándose a perder a Mirtha? El canal se encuentra en una encrucijada donde cualquier movimiento puede derivar en una crisis mayor. Porque si algo dejó claro este episodio es que la paciencia de la Chiqui tiene límites, y cuando ella marca una línea, no hay vuelta atrás.

--------------------------

