Alerta por una estafa que salpica a Luis Caputo y otros economistas clave

El mensaje del legislador fue directo y contundente, sin vueltas ni eufemismos: "Quiero aclarar que todo es FALSO. Yo nunca jamás recomendé ni recomendaría ninguna operación financiera. Esto no es una picardía ni una broma, es un delito. Es una estafa que busca engañar a la gente decente, y están usando mi nombre para eso". La urgencia en sus declaraciones reflejaba la dimensión del problema, porque quienes caen en estas trampas no solo pierden dinero, sino también la confianza en referentes que respetan.

Los videos falsos incluyen promesas imposibles de cumplir, pero redactadas con un lenguaje que simula seriedad y respaldo institucional. En uno de los materiales apócrifos que circulan bajo el nombre de López Murphy, se lo escucha afirmar textualmente: "Con orgullo puedo anunciar que todo ciudadano argentino que participe en este proyecto recibirá un ingreso garantizado de $750.000 por semana. Para desarrollar este software, se han involucrado a los mejores expertos financieros del mundo y de Estados Unidos".

La narración continúa escalando en credibilidad falsa: "La plataforma cuenta con respaldo oficial y el Banco Central de Argentina garantiza su rentabilidad. Se ha establecido intencionalmente un depósito mínimo reducido de $150.000 para que cualquier persona pueda aprovechar esta oportunidad y cambiar su vida para siempre. El depósito mínimo podría aumentar en breve a $360.000, por lo que conviene apresurarse". Sobra aclarar que nada de esto fue pronunciado por López Murphy, pero el montaje es tan profesional que muchos podrían creerlo sin chistar.

Sin embargo, López Murphy no se quedó solo en la denuncia pública, también dejó instrucciones claras para quienes se encuentren con este tipo de contenido: "Les pido que tengan cuidado y estén atentos. Si encuentran esas páginas, reporten. No envíen dinero ni datos personales. No compartan claves ni códigos con nadie. A los estafadores, ni un centímetro".

Miguel Kiguel y Luis Caputo también fueron blanco

Ahora bien, López Murphy no es el único economista de renombre cuya imagen está siendo utilizada para perpetrar fraudes. Miguel Kiguel, titular de la consultora Econviews y ex secretario de Finanzas, también tuvo que salir a alertar a sus seguidores cuando detectó videos manipulados con su rostro y su voz. Su mensaje fue categórico y buscó frenar el daño antes de que se expandiera: "Está circulando en las redes que yo estoy promoviendo una inversión que genera rendimientos extraordinarios. ES UNA ESTAFA creada con inteligencia artificial. Agradezco que puedan difundir para frenar la estafa".

La lista de víctimas incluye también a Luis Caputo, entre otros referentes del ámbito económico y político. Los delincuentes no eligen al azar, buscan personalidades con credibilidad construida durante años, porque saben que su palabra tiene peso y puede movilizar decisiones financieras en miles de personas. Utilizan esa reputación ajena como anzuelo para captar incautos que, confiando en la trayectoria del supuesto promotor, terminan depositando su dinero en cuentas que conducen directo al vacío.

