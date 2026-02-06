Durante los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ocupó el centro del discurso corporativo. Estrategias, anuncios, pilotos, pruebas de concepto y presentaciones se multiplicaron en las empresas al ritmo de una tecnología que promete transformar todos los sectores.
LIDERAR CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Qué hacen distinto las empresas que convierten la IA en resultados
Apenas el 15% de las empresas puede ser considerado hoy como líder en IA pero tienen 3 veces más chances de alcanzar márgenes de rentabilidad superiores al 15%.
Sin embargo, el verdadero desafío nunca estuvo en adoptar IA, sino en convertir esa adopción en resultados concretos de negocio.
El Informe Global de IA 2026, elaborado por NTT DATA, a partir de una encuesta a más de 2.500 ejecutivos senior en 35 países, pone cifras a esa brecha.
Mientras la mayoría de las organizaciones aún transita una etapa exploratoria, un grupo reducido ya logró transformar la IA en una ventaja competitiva sostenida.
El 15% que marca la diferencia
Según el estudio, apenas el 15% de las compañías puede ser considerado hoy como “líder en IA”.
No se trata solo de empresas que utilizan más herramientas, sino de organizaciones que integraron la inteligencia artificial en el corazón de su estrategia, su cultura y sus procesos.
Los resultados son elocuentes: estas compañías tienen
- 2,5 veces más probabilidades de superar el 10% de crecimiento en ingresos y
- 3 veces más chances de alcanzar márgenes de rentabilidad superiores al 15%.
En un contexto económico volátil, la IA deja de ser una apuesta futurista para convertirse en un activo financiero medible.
Estrategia primero: cuando la IA deja de ser un experimento
Uno de los hallazgos centrales del informe es que los líderes no incorporan IA como un complemento, sino como un vector estratégico transversal.
La tecnología no se suma a procesos existentes: los rediseña.
Estas organizaciones alinean la agenda de IA con los objetivos del negocio, priorizan dominios de alto impacto y apuestan por una transformación profunda de sus operaciones centrales.
En lugar de automatizar tareas aisladas, reconstruyen procesos completos, integrando IA desde la arquitectura misma de sus sistemas.
Este enfoque genera un efecto multiplicador: los primeros resultados permiten
- reinvertir,
- acelerar la adopción y
- escalar soluciones con mayor rapidez.
La estrategia deja de ser declarativa para volverse iterativa, dinámica y orientada a resultados.
Ejecución: donde se juega la verdadera ventaja competitiva
Si la estrategia define el rumbo, la ejecución marca la diferencia.
El informe muestra que los líderes en IA avanzan sobre 4 ejes clave:
- infraestructura,
- talento,
- gobernanza y
- alianzas.
En términos tecnológicos, priorizan arquitecturas seguras, escalables y resilientes, con fuerte foco en privacidad, soberanía de datos y continuidad operativa.
La IA se integra en entornos robustos, pensados para crecer sin comprometer la seguridad ni la confiabilidad.
En el plano humano, el enfoque es claro: la IA no reemplaza talento, lo amplifica.
Las organizaciones líderes utilizan estas herramientas para
- potenciar capacidades,
- liberar tiempo operativo y
- elevar el nivel estratégico de los equipos.
La adopción se gestiona como un proceso cultural, no como una imposición tecnológica.
Gobernar la inteligencia artificial
Otro diferencial es la institucionalización de la gobernanza de la IA.
Las empresas más avanzadas
- centralizan la toma de decisiones,
- definen marcos éticos,
- establecen mecanismos de control y
- empoderan figuras tales como los Chief AI Officers,
para alinear innovación, riesgo y negocio.
La gobernanza deja de ser un freno y se transforma en un habilitador:
- ordena,
- prioriza y
- acelera
la toma de decisiones en entornos complejos, donde la velocidad del cambio exige estructuras claras.
Alianzas estratégicas: nadie lidera solo
El informe también destaca el rol creciente de los ecosistemas colaborativos.
Las organizaciones líderes apuestan por alianzas con
- proveedores tecnológicos,
- startups,
- universidades y
- socios estratégicos,
bajo modelos orientados a resultados.
La lógica es pragmática:
- reducir tiempos de adopción,
- acelerar el aprendizaje y
- minimizar riesgos.
En un entorno donde la obsolescencia es constante, la colaboración se convierte en una palanca de competitividad.
Liderar con IA es liderar el cambio
Más que una ventaja tecnológica, la inteligencia artificial emerge como una competencia directiva.
Liderar con IA implica
- tomar decisiones estratégicas,
- reorganizar estructuras,
- gestionar tensiones culturales y
- redefinir la relación entre personas, procesos y tecnología.
El dato de fondo es claro: la brecha entre quienes experimentan y quienes ejecutan se está ampliando.
Y en esa diferencia se empieza a jugar buena parte del posicionamiento competitivo de los próximos años.
-------------------------
Otras noticias en Urgente24:
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"
Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM