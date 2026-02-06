El 6 de febrero de 2023 el mundo del fútbol amanecía con la noticia de que el Manchester City había infringido 115 reglas del Fair Play financiero y debido a eso iba a ser sometido a juicio, el que luego se llamaría "Juicio del siglo" por las severas sanciones que podría recibir el club. Hoy, 36 meses después poco es lo que se sabe sobre las novedades de como la contienda judicial, la cual está envuelta en un gran hermetismo.
¿HASTA CUÁNDO?
Manchester City: A 3 años del "Juicio del siglo" sin novedades de sentencia
Se cumplen 3 años del inicio del denominado “Juicio del siglo” al Manchester City pocas son las novedades del caso.
Manchester City: Del “Juicio del siglo” al “Juicio interminable”
Hace 3 años todos los tabloides deportivos, y los no también, amanecían con la noticia del juicio histórico que recibiría el Manchester City por incumplimiento de 115 reglas al Fair Play financiero, las cuales habían sido infringidas entre 2009 y 2023. La investigación había durado 4 años (2019-2023) y en principios del 2023 se dio a conocer el caso.
Todos los medios decían que iba a ser un juicio corto y de sentencia severa, con una modalidad tal que a Manchester City no le permita apelar en el TAS si el fallo no era conveniente, bueno algunas cosas se cumplieron otras no.
Es poco lo que se sabe sobre el avance del caso, y la razón es simple, este juicio es llevado a cabo por una Comisión Independiente, la cual estudiaría el caso, juzgaría al Manchester City y dictaría sentencia y castigo en caso de ser necesario. Esta comisión independiente está compuesta por 3 personas, de identidad desconocida para protegerlas.
Por esta razón hay tanto hermetismo en el caso y poco se sabe del mismo, ya que el avance o estancamiento solo lo conocen estas 3 personas y algún que otro allegado al caso. Es por eso que no hay certeza de nada y por lo cual se especuló tanto con la finalización del juicio. Primero se decía que terminaría en 6 meses, luego a principios de 2024, después en 2025 y ahora ya no se dice nada, inclusive los medios tienen el caso olvidado debido a la poca información que hay.
Los expertos sabían que esto iba a durar años, ya que aducían que si la investigación duró 4 años el juicio no podía ser más corto. Además de los años que todavía pueden quedar para que finalice todo el marco legal, ya que el Manchester City podría apelar la decisión en caso de no ser favorable (no puede ir al TAS debe hacerlo en otros organismos) y para eso tiene un año.
Luego de tanto tiempo solo traemos el tema a la actualidad por su tercer aniversario del comienzo, ya que no se sabe mucho más que lo que se sabía aquel 6 de febrero de 2023, aunque muchos creen que si la investigación fue larga y el juicio también, entonces en caso de ser culpable, el Manchester City recibiría una sanción sin precedentes, y no una simple quita de puntos.
+ de Golazo24
Cristiano Ronaldo: El mundo del fútbol en shock por la decisión del portugués
FIFA se decidió y un jugador de River sería suspendido por 6 meses
Verón confirmó el futuro de Edwuin Cetré tras el llamado de Boca