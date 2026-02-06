Manchester City: A 3 años del "Juicio del siglo" sin novedades de sentencia

Los expertos sabían que esto iba a durar años, ya que aducían que si la investigación duró 4 años el juicio no podía ser más corto. Además de los años que todavía pueden quedar para que finalice todo el marco legal, ya que el Manchester City podría apelar la decisión en caso de no ser favorable (no puede ir al TAS debe hacerlo en otros organismos) y para eso tiene un año.

Luego de tanto tiempo solo traemos el tema a la actualidad por su tercer aniversario del comienzo, ya que no se sabe mucho más que lo que se sabía aquel 6 de febrero de 2023, aunque muchos creen que si la investigación fue larga y el juicio también, entonces en caso de ser culpable, el Manchester City recibiría una sanción sin precedentes, y no una simple quita de puntos.

